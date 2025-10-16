Коли закінчиться війна в Україні - Буданов звернувся до українців з попередженням

Буданов закликав українців бути готовими, що наступні роки не будуть мирними та спрогнозував терміни закінчення війни РФ проти України.

Коли закінчиться війна в Україні - Буданов зробив прогноз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Буданов:

Наступні роки не будуть мирними для українців

99% ударів по Росії виконується українською зброєю

Війна Росії проти України може завершитись до кінця року

Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Відповідну заяву глава ГУР МО зробив на Київському міжнародному економічному форумі.

Керівник ГУР пояснив, що мова не про безперервні бойові дії, а про постійно присутню поблизу загрозу.

Буданов додав, що українському суспільству доведеться прийняти, що абсолютно спокійне і безпечне життя в найближчі роки малоймовірне.

"Це буде, як то кажуть, і виклик, і наша змога. Для нашого суспільства мається на увазі. І з цим доведеться жити", — пояснив Буданов, передає ТСН.

Удари по Росії

Буданов також зазначив, що більшість ударів по території Росії Україна здійснює власними розробками. Він повідомив, що 99% застосованих засобів ураження є українського виробництва. Про це повідомляє УНІАН.

За його словами, у попередні роки, коли ЗСУ залежали від зброї партнерів, можливості були обмежені через заборони на її використання.

"Це правильне тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво. Так, хочеться більше, завжди хочеться більше. Але воно є. І саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили та засоби так, як ми це бачимо. І це дає результат", – сказав Буданов.

Чи закінчиться війна до кінця року

Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року, про що він сказав у коментарі Новини.LIVE.

"Я сподіваюся на краще", — сказав Буданов у відповідь на питання щодо прогнозів про закінчення війни в Україні.

Скільки ще Росія зможе воювати

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Росія все ще має значний запас міцності для продовження війни. Він зауважив, що хоча ситуація для російської економіки поступово ускладнюється, наразі це не є критичним. Буданов також нагадав, що жодна затяжна війна ніколи не приносила користі жодній економіці світу.

"Те, що вони відчувають економічні проблеми, це правда. Але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу", - зазначив Буданов.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея приєднається до цих рішень, то прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни протягом кількох місяців може стати цілком реальним.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна готується до наступальних дій, тож Сполученим Штатам невдовзі доведеться ухвалювати важливі рішення. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що запланована зустріч із Дональдом Трампом допоможе наблизити завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Водночас виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло застеріг, що якщо під час домовленостей про припинення вогню Росія отримає надто сильні важелі впливу, ситуація для України може повторити сценарій АТО чи ООС 2014–2022 років.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

