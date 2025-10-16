Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу

Марія Николишин
16 жовтня 2025, 13:31
68
Відомо, що виплати надаватимуться окремим категоріям громадян.
До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу
Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Українці можуть отримати грошову допомогу для проходження опалювального сезону
  • Допомога передбачена в межах програми "Тепла зима"
  • Виплата буде у розмірі 6 500 гривень

В Україні планують надати соціально незахищеним громадянам одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для проходження опалювального сезону. Про це йдеться в проекті постанови Кабінета міністрів на сайті об’єднань профспілок.

Відомо, що гроші зможуть отримати близько 660 тисяч громадян в межах програми "Тепла зима" напередодні зимового періоду 2025/26 років.

відео дня

Кабмін планує виділити на фінансову підтримку населення 4,3 млрд гривень із держбюджету.

Хто має право на виплати

Згідно з документом, виплати у розмірі 6 500 грн надаватимуться окремим категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період, зокрема:

  • дітям із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;
  • людям з інвалідністю І групи серед ВПО — 12 800 осіб;
  • одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;
  • дітям під опікою чи піклуванням — 40 900 осіб;
  • дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях — 1000 осіб;
  • дітям із малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Як отримати виплату

Відомо, що виплати зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну "Дія.Картку". Отриману суму можна буде використати протягом 180 днів від моменту зарахування.

Варто додати, що наразі проект постанови Кабміну перебуває на етапі громадського обговорення.

Ситуація з опаленням в Україні

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що існує підвищений ризик проблем під час опалювального сезону.

На його думку, у Кривому Розі можливі перебої з теплопостачанням навіть без атак з боку Росії. До групи ризику він відніс також Суми, Харків, Миколаїв та Одесу.

Виплати українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроєкт №13532, який передбачає істотне збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та введення нових видів виплат.

Крім того, з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50% та становитиме до 30 тисяч гривень на місяць.

Читайте також:

Про джерело: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кабмін соціальні виплати новини України грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

14:36Україна
Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

12:58Україна
Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

11:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

Останні новини

14:36

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

14:33

"І ніхто не знав": Леся Нікітюк показала фото таємної вагітності

14:13

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

13:59

Українські князівни в Європі: як політичні шлюби змінювали хід історії

13:57

Домогосподарка залишила матері кота, а через місяць не впізнала його: що сталося з домашнім улюбленцем

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав датиВ Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати
13:55

"Український колібрі": в Україні виявили унікальну комаху

13:51

14 образів Кузнєцової, дебют Парастаєва і зіркова офісна командна: знімання ромкому "Випробувальний термін" завершено

13:36

Перший тизер "Тихої Нави": Київстар ТБ готує прем’єру нового детективного трилера

13:36

Варто перевірити себе та близьких: ознаки енергетичного вампіра та способи захисту

Реклама
13:31

До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу

13:22

Публічні заяви Гетманцева є наслідком професійної некомпетентності - економіст

13:13

"Соромився сам себе": Дорн зізнався, чому більше не говорить українською

13:11

Шикарний торт за 15 хвилин: легше й не придумаєшВідео

13:01

Такого у США не знайдеш: за чим там найбільше сумують українці

12:58

Якщо Україна отримає "Томагавки", хто керуватиме ними - FT дізнався деталі

12:35

Казати "по большому счету" не варто: знайдено влучний переклад фразиВідео

12:24

Хлопець купив стару коробку на барахолці і казково розбагатів

12:16

Секрети краси Наді Дорофєєвої: 6 звичок допоможуть виглядати як зірка

12:12

"Від токсичних стосунків": Катерина Бужинська приголомшила своєю сповіддю

11:58

Показ Victoria's Secret відкрила вагітна модель: феєричне відео

Реклама
11:58

Мінус паливо для армії РФ: дрони ССО вразили Саратовський НПЗ

11:55

"Слава Богу є": що відбувається у шлюбі Лорак насправді

11:54

Режим побудований на брехні: розкрито справжній вік Путіна та його мрії

11:46

Окупанти в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму - "Атеш"

11:26

Михайло Поплавський: Створюйте власний український бренд!Відео актуально

11:11

"Сподобалося": Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав дружину

11:11

Шухнін Антон Сергійович: біографія та досьє досьє

11:10

"Русскій язик не нападал": Марію Бурмаку довели до сліз у потязі

11:03

Шокуюча причина: від чого померла Даян Кітон

10:56

"Їхній час добіг кінця": Том Круз припинив стосунки з молодою актрисою - ЗМІ

10:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 жовтня (оновлюється)

10:35

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Бикам - сварки, Собакам - помста

10:34

Касетні "Шахеди" і "полювання" на рятувальників: РФ перейшла до нової тактики тероруФото

10:12

Відключення світла в Україні - графіки на 16 жовтня (оновлюється)

10:09

"Наш день D": Коваленко назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

10:08

Головні тренди осені 2025: 10 універсальних речей, які необхідні у гардеробі

10:04

"Боровся до останнього": у Мюнхені помер відомий український ресторатор

10:00

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко

09:58

Трамп хоче створити "фонд перемоги" для України: The Telegraph розкрило деталі

09:55

Jerry Heil приголомшила шанувальників зізнанням про залежності - деталі

Реклама
09:51

В Україні почались екстрені відключення світла: в яких областях діють графіки

09:33

Росіяни залишились без світла: невідомі дрони завітали в Саратов і ВолгоградВідео

09:18

РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупиненоФото

09:10

"Без уколів і підтяжок": 69-річна Наталія Сумська показала своє чесне фото

09:07

Кохання всього життя: які знаки зодіаку закохуються глибше за всіх

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Куп’янськ під загрозою: відомо, чи є ризик повної окупації міста

08:18

Виступ у Конгресі та переговори з Трампом: відомі деталі візиту Зеленського до США

08:10

Орбан в гарячці: чому угорський премʼєр прикривається проблемами УкраїниПогляд

07:21

РФ готує другу фазу агресії: у Фінляндії попередили про нову загрозу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти