До зими українцям виплатять по 6 500 гривень: як отримати допомогу

Відомо, що виплати надаватимуться окремим категоріям громадян.

Грошова допомога українцям / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українці можуть отримати грошову допомогу для проходження опалювального сезону

Допомога передбачена в межах програми "Тепла зима"

Виплата буде у розмірі 6 500 гривень

В Україні планують надати соціально незахищеним громадянам одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для проходження опалювального сезону. Про це йдеться в проекті постанови Кабінета міністрів на сайті об’єднань профспілок.

Відомо, що гроші зможуть отримати близько 660 тисяч громадян в межах програми "Тепла зима" напередодні зимового періоду 2025/26 років.

Кабмін планує виділити на фінансову підтримку населення 4,3 млрд гривень із держбюджету.

Хто має право на виплати

Згідно з документом, виплати у розмірі 6 500 грн надаватимуться окремим категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період, зокрема:

дітям із числа внутрішньо переміщених осіб — 252 898 осіб;

людям з інвалідністю І групи серед ВПО — 12 800 осіб;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд — 17 500 осіб;

дітям під опікою чи піклуванням — 40 900 осіб;

дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях — 1000 осіб;

дітям із малозабезпечених сімей — 335 863 особи.

Як отримати виплату

Відомо, що виплати зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну "Дія.Картку". Отриману суму можна буде використати протягом 180 днів від моменту зарахування.

Варто додати, що наразі проект постанови Кабміну перебуває на етапі громадського обговорення.

Ситуація з опаленням в Україні

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що існує підвищений ризик проблем під час опалювального сезону.

На його думку, у Кривому Розі можливі перебої з теплопостачанням навіть без атак з боку Росії. До групи ризику він відніс також Суми, Харків, Миколаїв та Одесу.

Виплати українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроєкт №13532, який передбачає істотне збільшення розмірів допомоги при народженні дитини та введення нових видів виплат.

Крім того, з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50% та становитиме до 30 тисяч гривень на місяць.

