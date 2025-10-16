Шокуюча причина: від чого померла Даян Кітон

Голлівудська акторка пішла несподівано і її сім'я та друзі сумують за нею.

https://glavred.net/starnews/shokiruyushchaya-prichina-ot-chego-umerla-dayan-kiton-10706867.html Посилання скопійоване

Від чого померла Даян Кітон / Колаж Главред, фото Instagram/diane_keaton

Коротко:

Від чого померла Даян Кітон

Що з нею відбувалося

Смерть оскароносної американської акторки, продюсерки та режисерки Даян Кітон сколихнула не тільки Голлівуд, а й увесь світ.

Як пише Page Six, тепер стала відома причина смерті Даян Кітон.

відео дня

Виявилося, що актриса померла від пневмонії, повідомила її сім'я в заяві.

"Сім'я Кітон дуже вдячна за незвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали в останні кілька днів від їхньої коханої Даян, яка померла від пневмонії 11 жовтня", - йдеться в заяві сім'ї.

Померла Даян Кітон - що з нею трапилося / Фото Instagram/ diane_keaton

Вони продовжили: "Вона любила своїх тварин і незмінно підтримувала безпритульних, тому будь-які пожертви на її пам'ять у місцевий продовольчий банк або притулок для тварин будуть прекрасною і високо цінуваною даниною пам'яті".

Представник сім'ї раніше підтвердив, що Кітон померла в суботу в Каліфорнії. Їй було 79 років.

Друг розповів журналу People, що здоров'я Кітон різко і несподівано погіршилося протягом кількох місяців, що передували її смерті, назвавши це "несамовитим для всіх, хто її любив".

Хоча Кітон воліла не розголошувати свою історію зі здоров'ям, у її житті відбулися великі зміни.

У березні Кітон несподівано виставила на продаж свій "будинок мрії" в Лос-Анджелесі за 29 мільйонів доларів, хоча й заявляла, що планує залишитися там назавжди.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред писав, що Україна втратила свого захисника: загинув Андрій Нескубін. Цей актор, музикант і волонтер поліг, також захищаючи Батьківщину. Про трагедію оголосив культурно-громадський центр "Шелтер Плюс" у Facebook, адже Андрій був його активним учасником.

Також, на жаль, стало відомо про загибель українського актора Юрія Феліпенка. Його дружина Катерина Мотрич повідомила сумну новину в соцмережах. До Збройних Сил України він приєднався минулого року.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Даян Кітон Даян Кітон - американська акторка театру і кіно, кінорежисерка і продюсерка. Володарка премій Оскар, Золотий глобус і BAFTA за найкращу жіночу роль у фільмі "Енні Голл". Лауреатка Золотого глобуса за роль у фільмі "Кохання за правилами і без". За межами Америки відома головним чином завдяки трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" (1972, 1974, 1990) і фільмам Вуді Аллена. Крім досягнень у світі кіно, Кітон була відома своїм різко негативним ставленням до пластичної хірургії. З 2006 року вона була обличчям косметичної фірми L'Oreal, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред