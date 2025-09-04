Україна може підірвати 'ямальський хрест': прогноз далекобійних ударів по РФ

Тарас Загородній оцінив можливість нанесення удару по Ямальському хресту - перехрестю газопроводів у РФ.

Тарас Загородній прокоментував імовірність нових ударів по РФ / Колаж: УНІАН, 72.ru, Astra

Важливе із заяв Загороднього:

Рано чи пізно виникне ймовірність ураження Ямальського хреста

Головне завдання України - "вирішити питання" з експортом нафти РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, по яких цілях у РФ Україна може завдавати далекобійних ударів.

В інтерв'ю Главреду, коментуючи можливість нанесення удару по "ямальському хресту" - перехрестю газопроводів у РФ, він сказав: "Це залежить від нашого виробництва ракет. Адже подібні об'єкти Росія охороняє і прикриває".

Експерт вважає, що рано чи пізно загроза ураження Ямальського хреста та інших больових точок стане важливим елементом тиску на Росію.

"Поки що йде відпрацювання нафтопроводів, а тут є чим і так зайнятися", - переконаний він.

Аналітик зазначив, що головне завдання України - "вирішити питання" з експортом нафти РФ через порти Балтійського моря і Новоросійська і нагадав, що через них проходить до 60% російського експорту.

Що таке "ямальський хрест"

Це стратегічно важливий газотранспортний вузол, де сходяться 17 великих газопроводів, що пролягають територією Ямало-Ненецького автономного округу.

Він розташований у північній тундрі Росії, неподалік селища Пангода. У цьому місці перетинаються основні магістралі, якими природний газ транспортується від найбільших родовищ Ямала. Унікальна схема розміщення трубопроводів формує своєрідний малюнок, що нагадує хрест, виразно помітний навіть із супутників, що й дало назву об'єкту.

Через це енергетичне перехрестя проходить до 85% всього обсягу газу, що видобувається в Росії, що робить його однією з найважливіших ланок у національній газовій інфраструктурі.

Удари по цілях РФ - думка аналітиків

Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних підприємствах спровокували дефіцит пального і зростання цін на бензин усередині РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою експертів, нестача пального призведе до збільшення витрат як для бізнесу, так і для пересічних громадян, що, зі свого боку, може прискорити темпи інфляції в Росії.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

