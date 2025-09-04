Україна може підірвати 'ямальський хрест': прогноз далекобійних ударів по РФ

Важливе із заяв Загороднього:
- Рано чи пізно виникне ймовірність ураження Ямальського хреста
- Головне завдання України - "вирішити питання" з експортом нафти РФ
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, по яких цілях у РФ Україна може завдавати далекобійних ударів.
В інтерв'ю Главреду, коментуючи можливість нанесення удару по "ямальському хресту" - перехрестю газопроводів у РФ, він сказав: "Це залежить від нашого виробництва ракет. Адже подібні об'єкти Росія охороняє і прикриває".
Експерт вважає, що рано чи пізно загроза ураження Ямальського хреста та інших больових точок стане важливим елементом тиску на Росію.
"Поки що йде відпрацювання нафтопроводів, а тут є чим і так зайнятися", - переконаний він.
Аналітик зазначив, що головне завдання України - "вирішити питання" з експортом нафти РФ через порти Балтійського моря і Новоросійська і нагадав, що через них проходить до 60% російського експорту.
Що таке "ямальський хрест"
Це стратегічно важливий газотранспортний вузол, де сходяться 17 великих газопроводів, що пролягають територією Ямало-Ненецького автономного округу.
Він розташований у північній тундрі Росії, неподалік селища Пангода. У цьому місці перетинаються основні магістралі, якими природний газ транспортується від найбільших родовищ Ямала. Унікальна схема розміщення трубопроводів формує своєрідний малюнок, що нагадує хрест, виразно помітний навіть із супутників, що й дало назву об'єкту.
Через це енергетичне перехрестя проходить до 85% всього обсягу газу, що видобувається в Росії, що робить його однією з найважливіших ланок у національній газовій інфраструктурі.
Удари по цілях РФ - думка аналітиків
Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних підприємствах спровокували дефіцит пального і зростання цін на бензин усередині РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За оцінкою експертів, нестача пального призведе до збільшення витрат як для бізнесу, так і для пересічних громадян, що, зі свого боку, може прискорити темпи інфляції в Росії.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.
