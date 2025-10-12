Рус
Зеленський зробив гучну заяву про Tomahawk і завершення війни в Україні

Руслана Заклінська
12 жовтня 2025, 22:46
462
Президент України впевнений, що Трамп може змусити Путіна припинити війну в Україні, як зробив це на Близькому Сході.
Трамп може змусити Путіна припинити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Трамп може тиснути на Путіна, щоб зупинити війну в Україні
  • Передача Україні ракет Tomahawk ще не ухвалена
  • Україна застосовуватиме "Томагавки" лише по військових цілях

Припинення вогню на Близькому Сході дає надію на мир в Україні. Президент США Дональд Трамп може використати ті ж методи тиску на лідера РФ Володимира Путіна, щоб змусити його припинити війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий крок до мирної угоди. Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти і навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, якщо Трамп натисне на Путіна і зупинить його, то Україна висуне президента США кандидатом на Нобелівську премію миру наступного року.

Заява Зеленського про те, що Трамп може змусити Путіна завершти війну - відео:

Трамп може натиснути на Путіна / Фото: скріншот

Чи отримає Україна ракети Tomahawk

Також президент прокоментував питання можливого надання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk. На запитання журналіста, чи вже схвалив президент США Дональд Трамп передачу цих ракет, Зеленський відповів, що процес ще триває і остаточне рішення наразі не ухвалено.

"Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", - заявив він.

Водночас Зеленський наголосив на нагальній потребі в потужній протиповітряній обороні та зброї дальнього радіусу дії. За його словами, це не лише військова необхідність, а й важливий політичний сигнал - показ того, що США підтримують й рятують Україну.

"Ми сильна країна, але не настільки велика, щоб одночасно протистояти Росії, Ірану та Північній Кореї. Нам потрібна справжня протиповітряна оборона і зброя дальнього радіусу дії - "Томагавки" та інше, щоб показати Путіну, що Америка нас підтримує і рятує", - заявив глава держави.

Зеленський назвав потреби України - відео:

Україна потребує ППО і ракети Tomahawk / Фото: скріншот

Куди Україна битиме "Томагавками"

За словами президента, якщо Україна отримає "Томагавки", то завдаватиме ними удари виключно по російських військових цілях.

"Росіяни продають енергоносії, одержують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас це – військові цілі. Тому я думаю, найважливіше знизити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну... Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - сказав Зеленський.

Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ

Зеленський закликав Сполучені Штати посилити санкційний тиск на Росію, зосередившися передусім на енергетичному та банківському секторах. За його словами, Росія витрачає 350 мільярдів доларів на війну та оборону, що робить санкції проти РФ критично важливими.

"Розпочати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Але є речі, які дуже болючі для агресора - санкції. Якщо США накладуть усі санкції на Росію, передусім на енергетичний і банківський сектори, це справді вплине", - зазначив він.

Президент України також зауважив, що Росія шукає можливості обходити обмеження через співпрацю з окремими країнами Глобального Півдня, тож, за його словами, важливо закрити всі лазівки в санкційному режимі та скоординувати дії міжнародної спільноти. Посилення санкцій, на думку Зеленського, має зменшити фінансові та матеріальні ресурси, які Москва використовує для продовження агресії.

Викрадені українські діти

Крім цього, президент заявив, що Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. Зеленський додав, що в діє програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, які допомагають знаходити та повертати українських дітей додому.

"Що ми знаємо - мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч - це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", - розповів він.

Зеленський подякував Трампу та першій леді США за увагу до питання викрадених українських дітей. Також він наголосив, що повернути тисячі дітей - це величезне завдання, яке ніхто не зможе виконати сам.

Передача Україні ракет Tomahawk – останні новини

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times опублікувала матеріал, у якому йшлося, що у секретній частині так званого "Плану перемоги" президент України Володимир Зеленський просив у США надати крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2 500 км.

У Росії висловили обурення через можливу передачу цих ракет Україні. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков закликав Білий дім та Пентагон "тверезо, розсудливо і відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Крім того, президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої обговорили можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. За даними видання Axios, остаточне рішення поки що не ухвалене. Розмова тривала близько 30 хвилин.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

