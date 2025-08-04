Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

Коротко:
- Кремль "здав назад" у ядерних погрозах
- Пєсков закликав "акуратно" ставиться до риторики про ядерку
- У Кремлі заявили, що слова Медведєва - його особиста думка
Рупор глави Кремля Дмитро Пєсков, після того як президент США Дональд Трамп відправив два атомні підводні човни до країни-окупанта Росії, відмежував Кремль від заяв Дмитра Медведєва. Мовляв, у заступника Путіна в Радбезі "є своя позиція", але державну позицію формує лише Путін.
"Не хотілося б це коментувати"
Під час свого брифінгу він раптом заявив, що американські підводні човни, які Трамп відправив ближче до РФ після "криків" Медведєва - на бойовому чергуванні, і "це незмінний процес".
"Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це незмінний процес. Це перше. Загалом, звісно, у таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це коментувати", - каже Пєсков.
"Усі мають бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою"
За словами речника Кремля, держава якого постійно погрожує всім ядерною зброєю, усім потрібно бути акуратними з подібними заявами.
"Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних з ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна добре відома", - додав Пєсков і уточнив, що "всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою".
"Так буває завжди"
Коментуючи слова Медведєва, спікер Кремля сказав, що в будь-якій країні, мовляв, є люди, які жорстко налаштовані до США.
"У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані до США і європейських країнах, тому так буває завжди", - уточнив Дмитро Пєсков і підкреслив, що, мовляв, головна позиція - Володимира Путіна, який формує зовнішню політику РФ.
Медведєв різко "пропав"
До речі, Telegram-канал Дмитра Медведєва, де він постійно погрожує "знищенням" Україні та Заходу, а також писав свої "погрози" на адресу Трампа, мовчить із 31 липня.
Причини зниження "бойової активності" Медведєва невідомі.
Реакція Трампа на ядерні погрози Медведєва - що відомо:
Як повідомляв Главред, днями Медведєв різко відреагував на слова Трампа про те, що у Росії тепер є не 50, а лише 10-12 днів на мир з Україною. Російський чиновник, який був третім президентом, пригрозив Сполученим Штатам війною.
Трамп у відповідь порадив Медведєву "стежити за словами". Утім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.
Після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.
"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні й підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - пояснив своє рішення Дональд Трамп.
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Про персону: Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.
Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.
З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.
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