Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

Кремль "дуже акуратно" ставиться до ядерної проблематики, сказав Дмитро Пєсков.

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Лише Путін формулює зовнішню політику Росії - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Кремль "здав назад" у ядерних погрозах

Пєсков закликав "акуратно" ставиться до риторики про ядерку

У Кремлі заявили, що слова Медведєва - його особиста думка

Рупор глави Кремля Дмитро Пєсков, після того як президент США Дональд Трамп відправив два атомні підводні човни до країни-окупанта Росії, відмежував Кремль від заяв Дмитра Медведєва. Мовляв, у заступника Путіна в Радбезі "є своя позиція", але державну позицію формує лише Путін.

"Не хотілося б це коментувати"

Під час свого брифінгу він раптом заявив, що американські підводні човни, які Трамп відправив ближче до РФ після "криків" Медведєва - на бойовому чергуванні, і "це незмінний процес".

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"Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це незмінний процес. Це перше. Загалом, звісно, у таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це коментувати", - каже Пєсков.

"Усі мають бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою"

За словами речника Кремля, держава якого постійно погрожує всім ядерною зброєю, усім потрібно бути акуратними з подібними заявами.

"Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних з ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна добре відома", - додав Пєсков і уточнив, що "всі повинні бути дуже і дуже акуратними з ядерною риторикою".

"Так буває завжди"

Коментуючи слова Медведєва, спікер Кремля сказав, що в будь-якій країні, мовляв, є люди, які жорстко налаштовані до США.

"У кожній країні члени керівництва країни мають різні точки зору на події, що відбуваються. Є люди, дуже жорстко налаштовані до США і європейських країнах, тому так буває завжди", - уточнив Дмитро Пєсков і підкреслив, що, мовляв, головна позиція - Володимира Путіна, який формує зовнішню політику РФ.

У яких країн є ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Медведєв різко "пропав"

До речі, Telegram-канал Дмитра Медведєва, де він постійно погрожує "знищенням" Україні та Заходу, а також писав свої "погрози" на адресу Трампа, мовчить із 31 липня.

Причини зниження "бойової активності" Медведєва невідомі.

Реакція Трампа на ядерні погрози Медведєва - що відомо:

Як повідомляв Главред, днями Медведєв різко відреагував на слова Трампа про те, що у Росії тепер є не 50, а лише 10-12 днів на мир з Україною. Російський чиновник, який був третім президентом, пригрозив Сполученим Штатам війною.

Трамп у відповідь порадив Медведєву "стежити за словами". Утім, Медведєв не встежив за словами, і пригрозив Трампу російською ядерною зброєю.

Після цього Трамп відправив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні й підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - пояснив своє рішення Дональд Трамп.

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Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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