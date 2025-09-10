Кримчани чекають на удар по мосту: чим ЗСУ можуть атакувати ціль

Кримський міст залишається пріоритетною ціллю для українських військових.

Що повідомив Чубаров:

У Криму є більше 200 цілей для ударів ЗСУ

Удар ракетами "Фламінго" справив враження на кримчан

Мешканці Криму сподіваються на знищення Кримського мосту

Люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму та підтримують Україну надсилають повідомлення про те, що сподіваються на знищення Кримського мосту ракетами "Фламінго".

Про це в етері Еспресо розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, у частини мешканців півострова є підйом очікувань від ЗСУ.

Які цілі для ЗСУ є в Криму

Чубаров зазначив, що країна-агресорка Росія вже давно перетворила Крим на плацдарм, звідки постійно окупанти атакують материкову частину України. Там є багато військових баз, які є ціллю для українських військових.

"Зокрема, на території окупованого Криму розташовано 250 військових обʼєктів РФ", - додав він.

Чому в Криму заговорили про знищення Кримського мосту

Після удару ЗСУ по російській прикордонній заставі в селі Волошине неподалік Армянська мешканці Криму дізналися про українські ракети "Фламінго". Саме на цю зброю сподіваються ті, хто підтримує Україну.

"Я можу підтвердити, що ми вже маємо кілька опосередкованих повідомлень від кримчан з надією, що ракети "Фламінго" незабаром полетять по Кримському мосту", - запевнив Чубаров.

Як ЗСУ наближаються до знищення Кримського мосту

Як писав Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що ЗСУ поступово підбираються до Кримського мосту, знищуючи російські засоби протиповітряної оборони.

Таким чином Україна поступово намагається прорвати коридор у ворожій ППО, щоб атакувати міст більшою кількістю ракет та безпілотників.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно невідомі дрони атакували Сімферополь. Унаслідок атаки в місцевому аеропорту знищено два російські вертольоти.

Раніше в ГУР повідомили, що бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали успішного удару по території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки було знищено два російські вертольоти Мі-8 і вороже судно.

Напередодні також Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели зухвалу атаку на території тимчасово окупованого Росією Криму та знищили РЛС окупантів.

