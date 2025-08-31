Рус
Два вертольоти РФ підірвали просто на аеродромі: у Мережі дізналися про прильоти в Криму

Олексій Тесля
31 серпня 2025, 19:23
У Мережі з'явилися кадри пожежі в районі сімферопольського аеропорту.
Дрони вдарили по цілях РФ у Криму

Головне:

  • Унаслідок атаки знищено два російські вертольоти
  • У мережі з'явилися кадри пожежі в районі аеропорту

У суботу, 30 серпня, дрони атакували Сімферополь. Унаслідок атаки в місцевому аеропорту знищено два російські вертольоти.

Про це повідомляє аналітичний авіаційний ресурс AviVector у соцмережі Х. При цьому публікуються супутникові знімки місця ураження військових цілей РФ.

"Безпілотники знищили два вертольоти в аеропорту Сімферополя 30 серпня. (Цього дня - ред.), близько 06:30 UTC (за київським часом 9:30), російські моніторингові ресурси зафіксували рух безпілотників у бік аеропорту Сімферополя. Пізніше в мережі з'явилися кадри пожежі в районі аеропорту", - пише ресурс.

Далі аналітики пишуть, що порівняли знімки із супутника за два дні - 30 серпня о 09:02 UTC і 22 серпня о 09:07 UTC. Згідно з кадрами, за попередніми даними, в районі, де були вертольоти Мі-8 і Мі-24 - видно пожежу.

Далекобійні удари по цілях РФ: думка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Україна повинна чітко розуміти: найбільший ефект у протистоянні з Росією дають удари по її енергетичній інфраструктурі - особливо по об'єктах, пов'язаних із нафтою і газом.

Він підкреслив, що насамперед слід зосередитися на цілях усередині Росії, наприклад, на терміналах, розташованих біля Балтійського моря. Саме в цьому напрямку, на його думку, варто зосередити основні зусилля.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Що за вертоліт Мі-8?

Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

Ми-8 новини Криму вибух атака дронів
