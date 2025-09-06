Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

Речник УДА наголосив, що українські війська активізували удари по Криму.

У небі над окупованим Кримом скоро можуть зʼявитися українські літаки / Колаж: Главред, фото: 114 бригада тактичної авіації, uk.wikipedia.org

Ключові тези Братчука:

Україна посилила удари по об’єктах РФ в Криму

Мета атак - виснаження протиповітряної оборони РФ

Згодом у небі над Кримом можуть з’явитися українські літаки

Сили оборони України активізували удари по об’єктах РФ в окупованому Криму. Незабаром у небі над Кримом можуть з’явитися українські літаки. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - зазначив він.

Братчук додав, що наразі ЗСУ працюють над ліквідацією об'єктів ворожої ППО, знищенням морських цілей та ураженням наземних об'єктів, серед яких і стратегічно важливі залізничні вузли. На його думку, російська залізниця є ключовою логістичною артерією для армії окупантів, що робить її пріоритетною ціллю для українських військових.

Речник УДА уточнив, що наразі не розкриватиме деталі щодо того, які саме далекобійні українські засоби будуть задіяні для атак у Криму. Проте він наголосив, що етап виснаження протиповітряної оборони ворога триває вже досить довго.

Він спрогнозував, що в майбутньому, хоч і не одразу, але в небі над Кримом можуть з'явитися українські літаки, здатні завдавати удари по наземних цілях.

"Ця активність також має на меті виснажити протиповітряну оборону противника. Цей етап триває вже досить довго. Такими діями наші підрозділи ЗСУ прокладають маршрути для наших інших засобів вогневого ураження. Я не буду зараз говорити за ракети "Фламінго" та "Нептун", але шлях прокладається. Тому, я гадаю, що незабаром, звісно не завтра і післязавтра, але з часом, у небі над Кримом можуть зʼявитись українські літаки, які будуть завдавати ударів по наземних цілях", - заявив Братчук.

Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

Чи визнають США Крим територією РФ

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що попри спроби Кремля домогтися визнання Криму російським, офіційна позиція США наразі невизначена.

"Трамп ще в 2016 році, до того, як став президентом США, вважав Крим російським. Однак, ставши президентом, під впливом своїх радників і розуміючи, як розвивається міжнародна політика, він скоригував свою позицію. І в 2018 році з'явилася Кримська декларація. Її головним автором і ініціатором був тодішній держсекретар США Майк Помпео, але Трамп схвалив це, так що це була офіційна позиція США: визнання Криму невід'ємною частиною України", - зазначив політолог.

На думку Фесенка, американці поки не просуватимуть цю тему, а позиція Трампа залишається непередбачуваною, адже він кілька разів змінював погляди щодо завершення війни - через припинення вогню чи широку мирну угоду. Тому наразі офіційна позиція США просто не визначена.

Удари по об'єктах РФ в Криму - останні новини

Нагадаємо, 30 серпня дрони атакували аеропорт у Сімферополі, знищивши два російські вертольоти. Зафіксовано пожежу в районі стоянки гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

Також 1 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ провели нічну атаку в окупованому Криму. Українські захисники знищили радіолокаційну станцію комплексу С-300 на аеродромі в Саках.

Як повідомляв Главред, бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" завдали удару по Криму. Знищено два вертольоти Мі-8 на авіабазі в Гвардійському та російський буксир у Севастопольській бухті.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

