ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

Юрій Берендій
1 вересня 2025, 10:16
Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 30 серпня здійснили атаку в окупованому Криму та знищили радіолокаційну станцію російського комплексу С-300.
ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити 'жирну' ціль на аеродромі
ССО провели зухвалу операцію в Криму / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • ССО провели серію операцій в окупованому Росією Криму
  • Вдалось знищити РЛС до російської системи ППО С-300 на аеродромі в Саках

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели зухвалу атаку на території тимчасово окупованого Росією Криму та знищили РЛС окупантів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ССО в Telegram.

Повідомляється, що в ніч з 29 на 30 серпня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснили серію спецоперацій на території тимчасово окупованого Криму.

Унаслідок цих дій була знищена радіолокаційна станція комплексу С-300 на військовому аеродромі в населеному пункті Саки.

"Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - резюмували в ССО.

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити 'жирну' ціль на аеродромі
/ Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по Криму - думка експерта

Як писав Главред, Україна успішно завдає ударів по окупованому Криму, знищуючи як інфраструктурні об’єкти, так і дорогі системи ППО, проте на півострові все ще зосереджено значні військові ресурси. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Він наголосив, що у Криму залишається велика кількість військових цілей.

За словами експерта, нині півострів фактично перетворився на величезний полігон: вся берегова лінія укріплена, завезено численні системи ППО та ПРО, а на аеродромі Саки досі базується значна кількість авіації.

"По Саках ми били багато разів і успішно, знищували там техніку і інфраструктуру, але все одно ця авіація досі ще там працює. Там ще є над чим працювати. Тобто там буквально на кожному кроці якісь військові частини, арсенали, аеродроми", - підсумував експерт.

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 31 серпня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно знищили низку важливих об’єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, за даними військових джерел, українські сили завдали ударів крилатими ракетами "Фламінго" по прикордонній заставі та патрульних катерах ФСБ у районі Армянська, пише "Мілітарний".

Крім того, 30 серпня безпілотники атакували Сімферополь. У результаті удару на місцевому аеродромі було знищено два російські вертольоти. Про це повідомив авіаційний аналітичний ресурс AviVector, оприлюднивши супутникові знімки з місця ураження російських військових об’єктів.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

війна в Україні новини Криму
