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ЗСУ проривають коридор: названо передвісники нового удару по Кримському мосту

Марія Николишин
15 червня 2025, 06:00
479
ЗСУ намагаються проводити атаки вглиб території Криму.
ЗСУ проривають коридор: названо передвісники нового удару по Кримському мосту
Удари по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap

Головне із заяви:

  • Україна намагається прорвати коридор у ворожій ППО в Криму
  • Це допомагає атакувати Кримський міст більшою кількістю ракет та дронів

ЗСУ поступово підбираються до Кримського мосту, знищуючи російські засоби протиповітряної оборони. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук в ефірі Еспресо.

Він наголосив, що Україна намагається прорвати коридор у ворожій ППО, щоб атакувати міст більшою кількістю ракет та безпілотників.

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"Сили оборони України ще не добрались до Кримського мосту. Втім, очевидно, що до нього підбираються. Кожного разу, коли українські засоби ураження бʼють по російських аеродромах в окупованому Криму - Бельбек, Новофедорівці, Саках, Джанкою, а також по пускових установках на Тарханкуті та Фіоленті, то це означає, що наші Сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму", - сказав експерт.

За його словами, ЗСУ постійно працюють над тим, що знищити російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму, щоб проводити атаки вглиб території півострова.

"Це локальна операція. Коли ці обʼєкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо, й раніше, українські дрони й ракети полетять набагато далі", - підсумував Лакійчук.

ЗСУ проривають коридор: названо передвісники нового удару по Кримському мосту
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - що відомо

Як повідомляв Главред, 3 червня Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що під час останньої операції СБУ було уражено складний з інженерної точки зору елемент конструкції мосту — ту частину, що розташована поблизу Керч-Єнікальського каналу.

Водночас, колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що, імовірно, пошкоджено одну з опор автомобільної частини Кримського мосту, залізничне сполучення, зважаючи на все, серйозно не постраждало, тому пропускна здатність мосту не зменшилася.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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