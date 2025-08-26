Рус
Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

Юрій Берендій
26 серпня 2025, 18:17
878
Сибіга заявив, що Україна рішуче налаштована покласти край агресії Росії вже цього року та активно працює над майбутніми безпековими гарантіями.
Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни
Коли закінчиться війна Росії проти України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна налаштована зупинити російську агресію до кінця року
  • Які гарантії безпеки має отримати Україна

Війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі у вівторок 28 серпня, передає УНН.

Він зазначив, що одним із ключових питань, які обговорювалися з представниками Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, стали мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру для України, а також взаємодія зі США. Міністр додав, що поінформував партнерів про оцінки української сторони щодо зустрічі Зеленського з Трампом та подальші плани дій у цьому напрямку.

відео дня

"Українська сторона рішуче налаштована покласти край російській агресії цього року" - сказав Сибіга.

Які гарантії безпеки має отримати Україна

Сибіга також повідомив, що підготовка майбутніх безпекових гарантій для України вже розпочалася — радники з національної безпеки провели кілька зустрічей для опрацювання конкретних деталей.

Міністр закордонних справ підкреслив, що для України важливо досягати швидких результатів у цьому процесі. Він зазначив, що підготовка гарантій є складною і багатовимірною, охоплюючи військовий, політико-дипломатичний та юридичний аспекти.

"Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, напевно, найбільш важливий і фундаментальний, то на рівні радників з питань національної безпеки цей процес розпочався, і відбулося вже декілька зустрічей по напрацюванню конкретики щодо майбутніх безпекових гарантій", - сказав Сибіга, передає Укрінформ.

Сибіга наголосив, що безпекові гарантії мають бути закріплені на юридично зобов’язуючому рівні.

За його словами, це принципове й фундаментальне питання, адже йдеться про внесок у формування майбутньої стабільної системи безпеки не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону, безпека яких тісно пов’язана.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що найближчими двома-трьома місяцями підписання мирної угоди не відбудеться. На його думку, усе залежить від ситуації на фронті, де для Росії наразі немає безвихідного становища.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України повинні бути чіткими, юридично зобов’язуючими та дієвими.

Військовий аналітик і майор запасу Олексій Гетьман висловився про потенційну участь Китаю в миротворчій місії в Україні, підкресливши, що важливо уникнути будь-якої підтримки Росії з боку китайських сил.

Колишній міністр закордонних справ, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко прокоментував, яким практичним змістом можуть бути наповнені ці гарантії безпеки.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори гарантії безпеки Андрій Сибіга
