Коли закінчиться війна Росії проти України - в МЗС назвали чіткі терміни

Війна країни-агресорки Росії проти України може закінчитись вже цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції в Одесі у вівторок 28 серпня, передає УНН.
Він зазначив, що одним із ключових питань, які обговорювалися з представниками Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, стали мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру для України, а також взаємодія зі США. Міністр додав, що поінформував партнерів про оцінки української сторони щодо зустрічі Зеленського з Трампом та подальші плани дій у цьому напрямку.
"Українська сторона рішуче налаштована покласти край російській агресії цього року" - сказав Сибіга.
Які гарантії безпеки має отримати Україна
Сибіга також повідомив, що підготовка майбутніх безпекових гарантій для України вже розпочалася — радники з національної безпеки провели кілька зустрічей для опрацювання конкретних деталей.
Міністр закордонних справ підкреслив, що для України важливо досягати швидких результатів у цьому процесі. Він зазначив, що підготовка гарантій є складною і багатовимірною, охоплюючи військовий, політико-дипломатичний та юридичний аспекти.
"Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, напевно, найбільш важливий і фундаментальний, то на рівні радників з питань національної безпеки цей процес розпочався, і відбулося вже декілька зустрічей по напрацюванню конкретики щодо майбутніх безпекових гарантій", - сказав Сибіга, передає Укрінформ.
Сибіга наголосив, що безпекові гарантії мають бути закріплені на юридично зобов’язуючому рівні.
За його словами, це принципове й фундаментальне питання, адже йдеться про внесок у формування майбутньої стабільної системи безпеки не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону, безпека яких тісно пов’язана.
Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта
Як писав Главред, колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що найближчими двома-трьома місяцями підписання мирної угоди не відбудеться. На його думку, усе залежить від ситуації на фронті, де для Росії наразі немає безвихідного становища.
"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.
