Скільки ще триватиме війна: експерт оцінив перспективи укладення миру до листопада

У найближчі чотири місяці російсько-українська війна триватиме стільки ж, скільки й Велика Вітчизняна.

Іван Ступак оцінив шанси на укладення миру між РФ та Україною

Коротко:

У РФ немає "патової ситуації" на фронті

Поки у Росії є сили, вона продовжуватиме наступ

Укладення миру в найближчі кілька місяців малоймовірне

Перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде. Таку думку озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт акцентував увагу на тому, що війна Росії в Україні триває вже 1275 днів.

"Коли росіяни говорять про Велику Вітчизняну війну - мовляв, діди воювали, можемо повторити, - варто пам'ятати, що від нападу гітлерівської Німеччини 22 червня 1941 року та підступу до Москви, до подальшого перелому війни, визволення Будапешта, Відня та, нарешті, відкоту гітлерівців до Берліна, минуло 1418 днів. У найближчі чотири місяці російсько-українська війна триватиме стільки ж, скільки й Велика Вітчизняна", - вважає він.

Ступак додав, що армія РФ планувала за п'ять тижнів узяти лівобережну частину України, але провалила операцію, тому тепер змушена обмежуватися маленькими селами.

"У такій ситуації, думаю, їм вигідно не зупинятися, а продовжувати просуватися вперед", - зазначив він.

Коли закінчиться війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, спецпредставник США Кіт Келлог висловив сподівання, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру і безпеки.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс висловив стриманий оптимізм щодо перспектив завершення війни між Росією та Україною. Він зазначив, що Москва зробила "значні поступки", зокрема - погодилася на гарантії безпеки Україні та відмовилася від намірів встановити прокремлівський режим у Києві.

"Я думаю, що ми продовжуватимемо досягати прогресу, але в остаточному підсумку, чи припиняться вбивства, це залежатиме від того, чи зможуть росіяни й українці знайти тут якийсь компроміс", - сказав Венс.

Віце-президент США вважає, що повномасштабна війна, яку РФ почала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, або тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

