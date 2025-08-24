Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

Питання гарантій безпеки для України стало ключовим перед можливими переговорами Зеленського та Путіна, над ним вже працюють тридцять країн світу.

Гарантії безпеки для України - які країни стануть гарантами та яка роль Китаю / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які гарантії безпеки та від кого отримає Україна

Яка найкраща гарантія безпеки для України

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

У результаті серії дипломатичних зустрічей — починаючи з переговорів Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці, і завершуючи великою зустріччю в Білому домі 18 серпня 2025 року за участю президента України Володимира Зеленського та провідних європейських лідерів — сформувався новий підхід до безпеки України на поствоєнний період. Дональд Трамп пообіцяв, що США "допоможуть гарантувати безпеку України" як частину миру.

Главред зібрав головне, що варто знати про те, які країни можуть стати гарантами безпеки для України та можуть ввести миротворців.

Які гарантії безпеки отримає Україна

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має отримати гарантії безпеки за зразком 5-ї статті НАТО про колективну оборону, які також включатимуть фінансування Збройних сил. Про це він сказав під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 22 серпня.

"Це мають бути гарантії "Article-5-like", тобто як 5-та стаття договору НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти", — сказав глава держави.

За його словами, переговори щодо змісту таких гарантій тривають фактично щодня, і до них залучені радники з питань безпеки країн-партнерів, військові та дипломати.

Він наголосив, що гарантії безпеки мають забезпечувати саме ту чисельність і якість українського війська, яке здатне надійно захищати країну. Значною мірою ця система базується на співпраці з партнерами та досягнутій взаємодії з НАТО. Українська армія та система оборони вже суттєво інтегровані в структури Альянсу, існує широка двостороння співпраця з його членами, і ця робота обов’язково триватиме й надалі.

/ Інфографіка: Главред

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зі свого боку зазначив, що угода про гарантії безпеки передбачатиме два рівні: посилення Збройних сил України та надання гарантій від США і Європи, які мають стримати Росію у випадку нової агресії.

"Ми працюємо разом, Україна, Європа та США, щоб гарантії були такого рівня, щоб Володимир Путін, сидячі в Москві, ніколи б навіть не подумав нападати на Україну знову", — сказав він.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що зрозуміти роль окремих держав у системі гарантій безпеки для України можна буде лише після того, як буде повністю визначена й прописана вся її інфраструктура. Він зауважив, що можливості країн відрізняються, тому й обсяги допомоги, які вони можуть надати, також будуть різними.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати… хто через свою конституцію не може бути присутніми в тому чи в іншому вигляді, але готовий фінансувати", – сказав президент.

Що передбачає 5-та стаття НАТО для України

Тим часом європейські лідери обговорюють варіант гарантій безпеки, які зобов’яжуть союзників України протягом 24 годин ухвалювати рішення про надання військової підтримки в разі нової агресії Росії. За даними Bloomberg, ініціатива належить прем’єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

По суті, йдеться про формат, що нагадує колективну оборону за зразком НАТО, але без формального членства в Альянсі. Як уточнюють джерела агентства, такий механізм, хоча й не відповідатиме статті 5 Статуту НАТО, зобов’яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, оперативно домовлятися про конкретні кроки у відповідь на напад.

Передбачувані заходи включають швидку й тривалу військову допомогу Києву, економічну підтримку, зміцнення обороноздатності української армії та запровадження санкцій проти Росії.

Хто буде гарантувати безпеку України в морі

Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина вже висловила готовність стати гарантом безпеки на морі.

"Вони сказали: "Ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі, ми будемо дивитись саме на це. Присутність наша там буде повною", – розповів Зеленський про турецьку позицію.

/ Інфографіка: Главред

Скільки країн розробляють гарантії безпеки для України – коли будуть введені гарантії безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News уточнив, що над системою безпекових гарантій для України останні місяці працює широке коло держав, серед яких Австралія та Японія.

"Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія. Ініціативою керують прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон", - сказав генсек.

За його словами, ці гарантії почнуть діяти лише після досягнення тривалого перемир’я або укладення мирної угоди.

Він також зазначив, що найближчими днями планується обговорення ролі США в цьому процесі. При цьому під час зустрічі у Білому домі за участі президентів США Дональда Трампа, України Володимира Зеленського та лідерів ЄС питання про розміщення європейських військових в Україні не було погоджено, так само як і конкретна роль США.

Які гарантії безпеки отримає Україна від США

Видання Politico повідомляє, що Сполучені Штати планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки для України. Про це, за інформацією журналістів, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі під час переговорів із військовими керівниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії, які терміново прибули до Вашингтона.

"Спочатку стає зрозуміло, що саме Європа діятиме на місцях. США не повністю зобов’язані ні до чого", – сказав дипломат НАТО у коментарі Politico.

Президент США Дональд Трамп у коментарі Fox News підтвердив, що американські війська не будуть відправлені до України в межах можливої мирної угоди з Росією, однак США розглядають варіант надання повітряної підтримки. Про це повідомляє Sky News.

"Коли йдеться про безпеку, [європейці, - ред.] готові відправляти людей на місця. Ми готові допомагати їм з речами, особливо, ймовірно, повітрям", - цитує видання президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт уточнила, що такий формат допомоги є лише однією з можливих опцій. Вона наголосила, що Трамп чітко заявив, що американських військових в Україні не буде, але Вашингтон готовий допомогти з координацією дій і надати інші механізми безпеки європейським союзникам.

При цьому, зазначає видання, поки що лишається незрозумілим, як саме може виглядати така підтримка — від надання систем ППО та ПРО до застосування винищувачів для контролю безпольотної зони.

Які країни мають гарантувати безпеку України – позиція РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що обговорення гарантій безпеки для України без участі Росії є неможливим. За його словами, Москва готова розглядати варіант надання таких гарантій Україні від Китаю, США, Великої Британії та Франції — але лише на рівних умовах.

Водночас Лавров підкреслив, що виключення Росії з цього процесу є "дорогою в нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все у Сполучених Штатах, чудово розуміють, що всерйоз обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації - це утопія, це шлях у нікуди", - сказав Лавров.

Він також додав, що у питанні безпекових гарантій Москва вважає за необхідне спиратися на домовленості, які були напрацьовані під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

Які країни готові відправити миротворців в Україну

Європейські лідери прагнуть посилити позиції Києва перед можливою зустріччю президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, і вже близько десяти країн готові відправити війська в Україну для гарантування її безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

"Пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, коли лідери скористаються підтримкою президента Дональда Трампа щодо плану, який передбачає введення європейських військ в межах потенційної мирної угоди. Після того, як у понеділок на саміті в Білому домі було підтверджено твердішу прихильність США до гарантій, європейські лідери прагнуть використати пропозицію Трампа і поставити Київ у сильнішу позицію напередодні можливої зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського", - зазначає видання.

/ Інфографіка: Главред

За даними видання, приблизно десять держав готові спрямувати свої сили до країни, що постраждала від війни. Уряд Великої Британії зазначив, що найближчими днями європейські військові зустрінуться з американськими колегами для обговорення "надійних гарантій безпеки" та підготовки до можливого розгортання сил стабілізації у разі припинення бойових дій.

На першому етапі план передбачає підтримку українських військових через навчання та підкріплення. Ці сили діятимуть у складі багатонаціональної групи, основу якої становитимуть європейські війська. Велика Британія та Франція вже висловили готовність відправити сотні своїх солдатів, які розмістяться в Україні подалі від лінії фронту.

Подальші заходи включають обмін розвідувальною інформацією, контроль кордонів, постачання озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони. Водночас від США очікують принаймні збереження підтримки у вигляді розвідданих та військової техніки через партнерські канали.

Яка позиція Китаю щодо гарантій безпеки для України

Китай за певних умов висловив готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, що викликало суперечливі реакції серед європейських дипломатів, пише Welt am Sonntag. За інформацією джерел у ЄС, у владних колах Пекіна підтвердили можливість участі в такому контингенті, однак лише за умови, якщо його буде розгорнуто під мандатом Організації Об’єднаних Націй.

"Існує небезпека, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної в разі конфлікту", - сказав Welt am Sonntag високопоставлений дипломат ЄС.

/ Інфографіка: Главред

Чому Китай не стане гарантом безпеки для України

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай не входить до числа гарантів безпеки України, оскільки в цій війні він підтримував Росію.

"По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим", - сказав президент України під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

За його словами, Пекін не допоміг зупинити агресію від самого початку, а Україні не потрібні гаранти, які не були поруч у найважчі моменти після 24 лютого 2022 року.

"Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти", - наголосив він.

Яка найкраща гарантія безпеки для України

Політолог і викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук вважає, що дієвими гарантіями безпеки для України могло б стати розміщення на її території іноземних військових контингентів.

Він порівняв це з прикладом Південної Кореї, де присутність американських військ виступає ключовим фактором безпеки.

"Таким чином, щоб не отримати чергового Будапештського меморандуму, в Україні має бути розміщений іноземний військовий контингент західних держав, тому що саме це буде найбільш надійною гарантією безпеки для нас. Тому гарантії безпеки, подібні до прописаних у 5 статті Статуту НАТО, є перспективною ідеєю, яка може бути корисною для України, але все одно залишається ризик того, що це стане певною пасткою для нас. Але поки що немає ні домовленостей, ні документів, тому складно щось аналізувати і прогнозувати", - наголосив він у колонці на Главреді.

На думку експерта, лише дислокація західних військових сил в Україні може стати реальною гарантією того, що Росія не зможе відновити війну найближчим часом.

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про нібито готовність Путіна надати Україні "гарантії безпеки" викликала значні сумніви, оскільки концепція "НАТО без НАТО" виглядає ненадійною. Про це в коментарі Главреду зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

/ Інфографіка: Главред

Експерт нагадав, що вперше ідею створення для України своєрідного аналога статті 5 НАТО ще пів року тому озвучила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Йшлося про гарантії допомоги нашій державі у разі нового нападу.

"Але не в рамках НАТО як організації, а через двосторонні угоди України з окремими країнами-членами Альянсу, які брали б на себе такі зобов'язання. Тобто - своєрідне "НАТО без НАТО".Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії і самостійно визначати, яким чином надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним або навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - вказує аналітик.

