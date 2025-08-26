"Нехай не їдуть далеко": аналітик делікатно висловився про миротворців з Китаю

Читайте в матеріалі:
- Які умови висуває Україна для участі Китаю у миротворчій операції
- Як інші країни можуть надати гарантії безпеки Україні
Олексій Гетьман, військовий аналітик та майор запасу, висловився щодо можливої участі Китаю у миротворчій операції в Україні. За його словами, важливо, щоб китайські сили не діяли на користь Росії.
"Миротворча місія ООН і виконання п'ятої статті Статуту НАТО – це зовсім різні речі. Так, дійсно, миротворці можуть заходити, коли немає бойових дій. Їх направляє ООН. І якщо в цьому хоче брати участь Китай, то питань немає. Питання тільки в тому, щоб потім ці китайські не спрацювали проти нашої країни на боці РФ. А щодо гарантій безпеки від Росії, то, ви знаєте, ми можемо навіть не сперечатися – нехай гарантують. Тільки жодних військ РФ на нашу територію ніхто допускати не буде", – зазначив він в інтервʼю "Українському Радіо".
Гарантії безпеки від інших країн
Гетьман додав, що Україна ймовірно домовлятиметься про гарантії безпеки з кожною країною окремо.
"Сполучені Штати – повітря, Італія – наземні сили, Балтійські країни готові нам передати, Естонія точно сказала, що мінімум роту власних військ може направити в Україну. І з кожною країною, я так розумію, буде окрема домовленості про гарантії нашої безпеки. А хочуть росіяни, то нехай… Вони намагаються нас "потролити", тобто країна, яка на нас напала, хоче гарантувати нам безпеку… Ми можемо "потролити" їх у відповідь", – додав аналітик.
Китайський контингент та обережність
Щодо китайського контингенту, Гетьман зауважив:
"Сваритися з Китаєм не варто. Нехай теж напишуть нам якийсь папір, таким папірців ми вже бачили велику кількість, але про їхні війська в Україні… Ну, навіщо далеко їхати, не треба, обійдемось без них".
Заяви Китаю щодо війни в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні. Представники Китаю і Бразилії готові сприяти припиненню вогню і мирним переговорам.
Також раніше у Пекіні дали неочікувану відповідь, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Аналітики вважають, що Китай може надати політичну чи дипломатичну підтримку.
Крім того, у Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в межах гарантій безпеки. В КНР заявили, що вони не мають таких планів.
Про персону: Олексій Гетьман
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
