Графіки не діють: в деяких регіонах почались аварійні відключення світла

Марія Николишин
11 січня 2026, 09:04
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Екстрені відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Графіки відключення світла діють не всюди
  • Так, в деяких районах Києва запровадженні екстрені відключення
  • В Дніпропетровській області сталися аварійні відключення електроенергії

У неділю, 11 січня, у Києві та Дніпропетровській області запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Києві

Зокрема, екстрені відключення діють на Лівому березі Києва, в Печерському та Голосіївському районах.

"Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій. В решті міста - діють стабілізаційні графіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над усуненням локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж та морози.

"Ми розуміємо як важко бути без електропостачання взимку, тому робимо все від нас залежне аби повернути його в домівки. Щоб уберегти мережі від перевантажень просимо містян користуватись потужними приладами по черзі", - додали в ДТЕК.

Аварійні відключення світла в Дніпрі

Водночас, в ДТЕК сказали, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об’єкти критичної інфраструктури.

Коли відключення світла можуть стати тривалішими

Нардеп від фракції Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що відключення світла в Україні можуть стати тривалішими через посилення морозів.

На його думку, через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.

"З неділі починається зниження температури, достатньо тривалі і низькі температурні режими. Це навантаження на енергосистему додаткове, в першу чергу через погодні умови", - підкреслив він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що у неділю, 11 січня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не в усіх регіонах.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні.

Водночас, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Графіки не діють: в деяких регіонах почались аварійні відключення світла

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

