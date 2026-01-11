Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: ексгенсек НАТО назвав ключову умову

Столтенберг вважає, що Путін "повністю зазнав невдачі" у війні проти України.

Ексгенсек НАТО пояснив, коли Путін сяде за стіл переговорів

Головне:

Путін не спромігся досягти успіхів у війні з Україною

Диктатор РФ погодиться на переговори за однієї умови

Російський диктатор Володимир Путін повністю зазнав невдачі у війні проти України. При цьому наразі немає жодних ознак, що він хоче домовлятися про мир. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю WirtschaftsWoche.

Він зазначив, що "наразі Путін повністю провалився".

Столтенберг зазначив, що Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, й навіть після повномасштабного вторгнення у 2022 році Путін, "як і раніше, не контролює весь Донбас".

За його словами, Путін був переконаний у блискавичній перемозі та захопленні всієї України, однак реальність виявилася іншою — РФ втратила половину територій, які контролювала з початку війни.

Попри це, російські окупанти продовжують захоплювати певні території, а Кремль продемонстрував "готовність платити за цю війну дуже високу ціну – кров'ю і грошима"

"Але характерна риса режимів, подібних до путінського, полягає в тому, що вони лише здаються дуже сильними – поки раптово перестають бути такими", – додав Столтенберг.

Ексгенсек НАТО вважає, що наразі війна в Україні йде на виснаження і країна-агресор Росія це розуміє.

Він додав, що Путін виявить готовність до мирних переговорів, якщо країни Заходу надалі підтримуватимуть Україну.

Як зупинити Путіна і війну - думка експерта

Колишній посол України у США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів Главреду, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно жуналісти The Independent писали, що прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги США на Венесуелу.

Як писав Главред, Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України. За його словами, є два варіанти: або припинення війни, або підготовка до можливих негативних дій Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Про персону: Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року по 2024 роки - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

