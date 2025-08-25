"Далеко не заїдемо": ексглава МЗС про сумний прогноз щодо гарантій для України

Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій, каже Володимир Огризко.

Володимир Огризко спрогнозував імовірний формат гарантій для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 ОМБр

Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій

Важливим питанням є забезпечення безпеки українського неба

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання про те, яким саме практичним змістом можуть бути наповнені гарантії безпеки для України.

"Зараз без України і європейців неможливо протягнути рішення, які будуть неприйнятними і невигідними для нас. Зрештою, ми самі беремо участь у підготовці цих гарантій і маємо право ветувати те, що нас не влаштовує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат каже, що Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій.

"Наприклад, що в разі нападу Росії робитиме британський контингент, який перебуватиме на відстані 100 км від лінії розмежування? Палитиме цигарки, дивитиметься на небо, читатиме The Sunday Times чи автоматично включиться в боротьбу, висунеться вперед і братиме участь у бойових діях? Це і буде конкретика", - впевнений він.

За словами співрозмовника, ще одним питанням є забезпечення безпеки українського неба.

"Що будуть робити сили, які закривають українське небо? Сидітимуть без діла в літаках чи піднімуться в повітря і почнуть атакувати агресора з неба? Тобто це цілий комплекс заходів, яких, до речі, немає в 5 статті Вашингтонського договору", - зазначає він.

Екс-глава МЗС додав, що гарантії безпеки для України мають містити точні й конкретні механізми надання військової допомоги.

"Якщо, не дай Боже, у гарантіях безпеки Україні знову будуть загальні речі на кшталт "за все хороше, проти всього поганого" і не буде визначення, що означає "все погане", з такими гарантіями ми далеко не заїдемо", - резюмував Огризко.

Гарантії для України - думка Жоріна

Росія, як країна-окупант, систематично порушує домовленості про припинення вогню, незалежно від їхнього формату. Про це заявив підполковник Максим Жорін, заступник командира Третьої штурмової бригади.

Він підкреслив, що з 2014 року жодного перемир'я або паузи в бойових діях не було дотримано. За його словами, ні міжнародні спостерігачі, ні підписані угоди не здатні гарантувати виконання зобов'язань з боку Росії.

На думку Жоріна, єдиним реальним механізмом забезпечення безпеки може стати присутність на лінії розмежування військових контингентів США або НАТО.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

