"Далеко не заїдемо": ексглава МЗС про сумний прогноз щодо гарантій для України

Олексій Тесля
25 серпня 2025, 13:51
254
Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій, каже Володимир Огризко.
ЗСУ, Огризко
Володимир Огризко спрогнозував імовірний формат гарантій для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 ОМБр

Важливе із заяв Огризка:

  • Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій
  • Важливим питанням є забезпечення безпеки українського неба

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання про те, яким саме практичним змістом можуть бути наповнені гарантії безпеки для України.

"Зараз без України і європейців неможливо протягнути рішення, які будуть неприйнятними і невигідними для нас. Зрештою, ми самі беремо участь у підготовці цих гарантій і маємо право ветувати те, що нас не влаштовує", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Дипломат каже, що Україна має право вимагати не загальних положень, а конкретних прописаних дій.

"Наприклад, що в разі нападу Росії робитиме британський контингент, який перебуватиме на відстані 100 км від лінії розмежування? Палитиме цигарки, дивитиметься на небо, читатиме The Sunday Times чи автоматично включиться в боротьбу, висунеться вперед і братиме участь у бойових діях? Це і буде конкретика", - впевнений він.

За словами співрозмовника, ще одним питанням є забезпечення безпеки українського неба.

"Що будуть робити сили, які закривають українське небо? Сидітимуть без діла в літаках чи піднімуться в повітря і почнуть атакувати агресора з неба? Тобто це цілий комплекс заходів, яких, до речі, немає в 5 статті Вашингтонського договору", - зазначає він.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Инфографика: Главред

Екс-глава МЗС додав, що гарантії безпеки для України мають містити точні й конкретні механізми надання військової допомоги.

"Якщо, не дай Боже, у гарантіях безпеки Україні знову будуть загальні речі на кшталт "за все хороше, проти всього поганого" і не буде визначення, що означає "все погане", з такими гарантіями ми далеко не заїдемо", - резюмував Огризко.

Гарантії для України - думка Жоріна

Росія, як країна-окупант, систематично порушує домовленості про припинення вогню, незалежно від їхнього формату. Про це заявив підполковник Максим Жорін, заступник командира Третьої штурмової бригади.

Він підкреслив, що з 2014 року жодного перемир'я або паузи в бойових діях не було дотримано. За його словами, ні міжнародні спостерігачі, ні підписані угоди не здатні гарантувати виконання зобов'язань з боку Росії.

На думку Жоріна, єдиним реальним механізмом забезпечення безпеки може стати присутність на лінії розмежування військових контингентів США або НАТО.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Припинення війни та гарантії Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Огризко гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
