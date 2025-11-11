Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Стерненко спрогнозував, як може закінчитися війна Росії проти України.

Стерненко сказав, скільки ще триватиме війна / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Головне:

Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки

Війна не завершиться, поки не зникне одна з двох держав - Україна чи Росія

Війна, яку Росія розвʼязала проти України, завершиться лише тоді, коли одна із держав припинить своє існування. Таку думку висловив громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Він прогнозує, що війна в Україні може тривати ще навіть 2–3 роки, тому потрібно бути готовими до цього.

Волонтер наголосив, що війна триватиме доти, доки не зникне одна з держав - Україна або Росія.

"Ми перебуваємо в такій війні, яка має екзистенційний характер. Якщо це війна за існування, то в довгостроковій перспективі навіть якщо буде якесь замороження, вона закінчиться тим, що або зникне Україна, або в нинішньому імперському вигляді припинить існувати РФ. Можливо, вона розпадеться, можливо, трансформується. Лишиться хтось один — або ми, або вони", — сказав Сергій Стерненко.

Чим і коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в чаті на Главреді розповів, війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій — масштабних природних катастроф, техногенних аварій чи непередбачуваних обставин, що могли б різко змінити ситуацію.

Він припускає, що до цього часу війна може перейти у стадію виснаження, а ситуація на фронті змусить сторони перейти до дипломатичних переговорів.

Прогнози щодо закінчення війни - новини за темою

Нагадаємо, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" і "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Тим часом координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник сказав, що завершення повномасштабної війни, яку країна-агресор Росія розвʼязала проти України, у 2026 році є малоймовірним. Проте, не виключення, що Київ та Москва зможуть досягти припинення вогню.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

