Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

Сьогодні Україна не може самостійно завершити війну і повернути окуповані агресором Росією території, вважає Валерій Кондратюк.

https://glavred.net/war/kogda-zakonchitsya-voyna-byvshiy-nachalnik-gur-sdelal-prognoz-10695881.html Посилання скопійоване

Війна закінчиться, коли Росія буде готова до миру і політичних домовленостей - ексочільник ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне з матеріалу:

Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Мир буде тоді, коли з'явиться політичне рішення

Гарантії безпеки мають бути за участю США

Можлива пауза в російсько-українській війні призведе до відновлення бойових дій. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, які здатні забезпечити тривалий мир. Мир буде лише тоді, коли з'явиться можливість для досягнення політичної домовленості. Про це заявив колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони, екскерівник Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

Коли закінчиться війна

В інтерв'ю проєкту Наталії Мосейчук "Час переговорів настав. Мосейчук Podcast" він нагадав слова начальника ГУР Кирила Буданова про те, що для завершення війни важлива не персона парламентера, а готовність Кремля до миру.

відео дня

"Коли буде готовність Росії до миру, тоді і буде досягнута політична домовленість. Але для ГУР війна буде закінчена тільки тоді, коли останній військовий злочинець буде покараний", - процитував Кондратюк Буданова.

Україна сама не може повернути захоплені території

Також він акцентував увагу на тому, що сьогодні українська держава не може самостійно завершити війну і повернути окуповані Росією території.

"Сьогодні наші військові та економічні можливості вже не дозволяють самостійно повернути захоплені Росією території. Контрнаступ у нас пішов не так, як треба. Втрата часу. Росія використовувала китайську техніку. Сьогодні ми не здатні без додаткової підтримки Заходу і США все це зробити", - додав Кондратюк.

Іноземний військовий контингент в Україні

Крім того, колишній начальник ГУР сказав, що потрібно досягти домовленостей, які не просто поставлять війну на паузу, а дозволять добитися тривалого миру під гарантії безпеки. Необхідна безпосередня участь Сполучених Штатів.

"Європа визнає, що без Сполучених Штатів вона сама не здатна забезпечити безпеку України. І це не тільки питання присутності контингенту, бо сьогодні йдеться про розміщення 30 тисяч, але треба мати 90 тисяч - для ротації", - наголосив Валерій Кондратюк.

Що каже експерт

Найімовірнішим сценарієм появи іноземного контингенту в Україні є місія ООН, вважає керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок.

Він припустив появу на лінії розмежування китайських військ.

"Це погана історія для України, але, на жаль, усе рухається до появи місії під мандатом Організації об'єднаних націй. Чому на жаль? Тому що за весь період існування ООН ефективність миротворчих місій не нульова, але дуже сумнівна", - додав Клочок.

Наступ Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Десантно-штурмових військах заявили, що війська РФ готуються до "вирішального прориву" на Донбасі. Вони "хочуть" окупувати Покровськ, Слов'янськ і Краматорськ.

Війська Путіна поступово відводять сили із Сумської області, сказав представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На Хотинському та Юнаківському напрямку кількість атак стала меншою. Перекидаються ворожі сили, зокрема, і на південь.

Окупанти Росії просунулися в Дніпропетровській, Луганській та Сумській областях, розповіли аналітики DeepState. На Сумщині ворог просунувся в районі Юнаківки, через яку йде забезпечення української логістики на Курщині.

Інші новини:

Про персону: Валерій Кондратюк Валерій Кондратюк – український офіцер спецслужб, генерал-лейтенант. В період з 2014 по 2015 рік очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України. Був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 2015 по 2016 рік. В період з 2016 по 2019 рік був заступником голови адміністрації президента України. З 2020 по 2021 рік – голова Служби зовнішньої розвідки України. Учасник бойових дій в Іраку. Учасник АТО. Кандидат економічних наук. Володіє англійською та німецькою мовами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред