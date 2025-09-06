Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Російська безапеляційність спирається на кілька факторів, пише BBC.

Путін висунув ультиматум

Що написано в матеріалі BBC:

Путін упевнений, що війська РФ тримають ініціативу на полі бою

Спроби ізолювати Росію зазнали невдачі

У Кремлі підуть на мир тільки в тому разі, якщо Україна погодиться на всі їхні умови. Якщо такої згоди з боку Києва не буде, війна триватиме й надалі. Про це написав британський журналіст Стів Розенберг у матеріалі для ВВС.

За його інформацією, російська безапеляційність спирається на кілька факторів. Одним із таких факторів він називає переконання диктатора РФ Путіна в тому, що в Україні російські війська тримають ініціативу на полі бою.

Ще один потужний фактор - це дипломатичні успіхи Росії, зазначає Розенберг. Прикладом такого успіху може слугувати нещодавній візит Путіна до Китаю: мовляв, у РФ є впливові друзі, як-от Індія, Північна Корея та власне сама КНР (усі вони є ядерними державами).

Свою роль зіграли і Сполучені Штати. Президент США Дональд Трамп минулого місяця зустрічався з Путіним на Алясці - і дав привід прокремлівським пропагандистам стверджувати, що спроби ізолювати Росію зазнали невдачі.

До того ж, Трамп уже кілька разів висував РФ ультиматуми щодо припинення війни в Україні та ставив дедлайни - однак жодної з цих обіцянок по суті так і не було реалізовано.

Ще Розенберг акцентує на тому, що дії Путіна підтримуються російською елітою: адже на економічному форумі в російському місті Владивосток публіка просто "вибухнула оплесками", коли глава Кремля пригрозив ударом по іноземному контингенту, якщо той з'явиться в Україні.

Путін нещодавно заявив, що бачить "світло в кінці тунелю", нагадує журналіст. Однак це, вочевидь, різні тунелі й різні напрямки - Росія перебуває на одному, а Україна та Європа (і певною мірою Америка) - на зовсім іншому, і поки що немає підстав вважати, що ці напрямки можуть перетнутися.

Зауважимо, що Стів Розенберг є російським редактором інформаційної служби ВВС, а раніше був її московським кореспондентом. Свого часу він висвітлював такі резонансні події, як катастрофа підводного човна "Курськ" (2000 рік) і теракт у Москві на Дубровці 2002 року.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

