Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

Кількість російських атак зменшилася, зазначили в Держприкордонслужбі.

https://glavred.net/front/voyska-putina-otvodyat-sily-iz-sumskoy-oblasti-chto-zadumal-vrag-10695818.html Посилання скопійоване

Росіяни перекидають частину сил із Сумської області на південь - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, DeepState

Головне:

Росіяни поступово відводять сили із Сумської області

Ворог перекидає війська, зокрема, і на південний фронт

Російські окупанти поступово відводять свої підрозділи із Сумської області. На Хотинському та Юнаківському напрямках ворожа активність суттєво знизилася. Противник перекидає сили, зокрема, і на південь. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Атак окупантів на Сумщині стало менше

Як розповів Демченко в ефірі телемарафону UA Разом, підрозділи, які тримають рубежі на Хотинському та Юнаківському напрямках, кажуть, що тепер атак стало набагато менше, ніж було на початку.

відео дня

Куди РФ перекидає війська

За словами представника ДПСУ, росіяни відводять свої сили, зокрема, і на південь.

"Ворог поступово відводить свої накопичені сили за цим напрямком, перекидаючи їх, зокрема, і на південь", - підкреслив Андрій Демченко.

Що каже експерт

Окупанти хотіли наблизитися до Сум, щоб повторити історію з Харковом 2022 року, коли вони близько підійшли до міста і завдавали ударів ствольною артилерією, сказав Главреду голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Те ж саме росіяни планували зробити із Сумами. Вони хотіли взяти під контроль східну частину Сумської області, вийти на відстань пострілу зі ствольної артилерії і просто знищувати місто. Путін у своїх зверненнях намагався загорнути це під вигляд "буферної зони" або "демілітаризованої зони", але по суті йшлося про окупацію. При цьому він публічно заявив, що не має наміру окупувати Суми. Це свідчило лише про те, що, за розрахунками російських військових, наявних сил у 50-70 тисяч бійців недостатньо для захоплення обласного центру. Але він чітко дав зрозуміти: якщо українська оборона на цьому відрізку виявиться слабкою і в них з'явиться ресурс, вони здійснять окупацію.

Захоплення Сум передбачало б також перерізання фронтової логістики між Сумами і Харковом. Це головна рокадна дорога, і її втрата призвела б до обвалу північної частини фронту та перерізання сполучення між Харковом, Сумами та північчю Чернігівщини", - пояснив експерт і додав, що таке вклинювання стало б для ворога плацдармом з метою подальшого просування.

Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

Проте українські військові припинили ворожі спроби.

"І ось подивимося, що сталося: наші сили оборони успішно вразили всі основні вогневі точки противника, їхні бази і навіть усе командування елітних морських піхотинців - 155-ї бригади ЗС РФ", - наголосив Кузан.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у Генеральному штабі ЗСУ рознесли звіт глави російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито успіхи окупантів на фронті. У Генштабі сказали, що спочатку цього року ворог втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч солдатів. Літній наступ росіян провалився.

Окупанти просунулися в Сумській, Луганській та Дніпропетровській областях, вважають аналітики DeepState. Зафіксовано просування в Юнаківці на Сумщині, Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Січневого Дніпропетровської області.

Ворог продовжує атаки на Харківському, Сіверському напрямках і на локаціях у районах Костянтинівки-Дружківки та Добропілля, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Але спроби марні.

Інші новини:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред