Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

Що відомо:
В Україні арештували нардепа від ОПЗЖ
Його підозрюють у держзрадівідео дня
Ймовірно, мова йде про чинного народного депутата Федора Христенка
В Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, фігурант справи був завербований Федеральною службою безпеки Росії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нардеп систематично виконував завдання російської спецслужби.
"Підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України. Сьогодні, після його затримання він був доправлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення народний депутат покинув територію України. При цьому, як стверджують в Офісі генпрокурора, він продовжував здійснювати протиправну діяльність з-за кордону.
У липні цього року Офіс генерального прокурора України повідомив народному обранцю про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 КК України), а також у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Тоді ж суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває досудове розслідування.
Що відомо про затриманого
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про Федора Христенка.
Раніше СБУ оголосила Христенка у розшук. За інформацією відомства, днем його зникнення вважають 21 липня 2025 року. Востаннє народного депутата бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області. З моменту зникнення він активно переховувався від слідства, поки не був затриманий українськими правоохоронцями.
Як повідомляв Главред, 18 липня СБУ та Нацполіція затримали 53-річну агентку РФ, яка планувала підірвати обласний ТЦК в Одесі. Вона мала занести рюкзак із вибухівкою в будівлю у годину пік, але спецслужби зупинили її на шляху до об’єкта.
Також 14 серпня у Польщі затримали 17-річного українця, якого російські спецслужби завербували для провокацій. За наказом кураторів він пошкоджував пам’ятники жертвам УПА та залишав антипольські графіті.
Крім цього, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві ексспікера ВРУ Андрія Парубія. Підозрюваного схопили на Хмельниччині вже за 36 годин після нападу.
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
