Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

Ворог досяг просування на ділянках фронту в Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях.

https://glavred.net/front/okkupanty-prodvinulis-v-treh-oblastyah-v-deepstate-raskryli-detali-10695851.html Посилання скопійоване

Росіяни просунулися біля села Січневе на Дніпропетровщині - аналітики / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Коротко:

Росіяни просунулися біля Юнаківки в Сумській області

Окупанти досягли просування на Луганщині та Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка на Сумщині, у Срібрянському лісі на Луганщині, та біля села Січневе на Дніпропетровщині.

Просування ворога в Сумській області

За даними моніторингової групи DeepState, у Сумській області ворожі сили просунулися біля селища Юнаківка. Через село проходить траса Суми - Юнаківка - Курськ, яка забезпечує логістику українського угруповання військ у Курській області.

відео дня

Що каже експерт

Російські війська влітку переслідували мету окупації всіх районів Донецької та Луганської областей, але провалилися, зазначив Олег Жданов.

На його думку, восени вони можуть спробувати захопити Донецьку область, але для такого маневру окупантам потрібно 500 тисяч військових.

"Росія намагається осягнути неосяжне - створити великі "клешні", як у 2022-му і 2023 роках, особливо біля Лисичанська і Сєвєродонецька, де російські війська намагалися здійснити велике охоплення нашого угруповання, у результаті їм довелося йти в лоб, напролом і з великими втратами захоплювати ці міста. Те ж саме росіяни хочуть зробити і зараз: вони хочуть через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька і з півдня, обійшовши Покровськ, вийти на кордон Донецької області і, таким чином, рухаючись із двох напрямків, виконати хоча б одне - мінімальне - політичне завдання, тобто захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах", - пояснив Жданов.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: з початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Росіяни продовжують свої атаки на Харківському, Сіверському напрямках і в районах Костянтинівки-Дружківки, а також Добропілля, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Утім, ворожим силам не вдається домогтися істотних просувань.

Війська Путіна поступово відводять сили із Сумської області, зазначили в Державній прикордонній службі. На двох напрямках вони суттєво знизили кількість атак.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред