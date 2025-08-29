Ключова станція: Сили оборони уразили важливий об'єкт забезпечення армії РФ

Росіяни відчули удар по логістичних спроможностях.

Ще один важливий об'єкт РФ постраждав внаслідок атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили в Генштабі:

У Брянській області уражено важливий об'єкт РФ

На лінійно-виробничій станції ворога виникла пожежа

Сили оборони підривають логістичні спроможності Росії

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України уразили важливий об'єкт країни-агресорки Росії, який забезпечує ворожу армію нафтопродуктами. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські військові завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі, що у Брянській області РФ.

"Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на території об'єкта виникла пожежа, а результати ураження ще уточнюються. Там наголосили, що Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей.

Чим важливі удари України по території РФ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснював, що Кремль дуже боїться розширення війни на територію Росії, що і відбувається під час українських атак вглиб РФ.

Удари по військовій інфраструктурі вже починають позначатися на суспільних настроях, а у майбутньому це буде більш відчутно.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ.

Нагадаємо, Главред писав, про ураження морського термінала Усть-Луга в Ленінградській області РФ, Сизранського нафтопереробного заводу та низку інших логістичних об'єктів країни-агресора Росії 24 серпня.

Раніше ЗМІ писали, що Україна посилила атаки дронів на нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру країни-агресорки Росії. Таким чином, під ударом опинився найважливіший сектор економіки кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

