'Подарунки' до Дня Незалежності: ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ, що стало ціллю

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по ключових логістичних та енергетичних об’єктах Росії, що мають на меті знизити воєнно-економічний потенціал агресора.

Вибухи лунали в багаьох регіонах Росії - з'явились вогняні кадри / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Генштаб підтвердив ураження ряду стратегічних об'єктів в глибокому тилу РФ

Військові показали відео одного з уражень Сизранського нафтопереробного заводу

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження морського термінала Усть-Луга в Ленінградській області РФ, Сизранського нафтопереробного заводу та низку інших логістичних об'єктів країни-агресора Росії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ завдали удару по інфраструктурному об’єкту на морському терміналі "Усть-Луга" (Ленінградська область РФ) з метою зменшення воєнно-економічного потенціалу агресора.

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, було знищено установку для фракціонування та перевалки газового конденсату, потужність якої становить до 6,9 млн тонн сировини на рік. Ураження підтверджено, об’єкт зайнявся вогнем.

"Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів рф у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням", - йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по логістичних об’єктах у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, які забезпечують функціонування та постачання військових частин російської армії.

Результати операцій уточнюються.

Генштаб ЗСУ також повідомив про ураження Сизранського нафтопереробного заводу та опублікував відповідне відео.

У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки МО України та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському НПЗ у Самарській області РФ.

Завод має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються військам РФ на окупованих територіях.

На відео — один із моментів ураження Сизранського НПЗ:

/ Фото: скріншот

"У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються. Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні!" , - резюмували в Генштабі.

Як Україна може змінити хід війни

Як писав Главред, Україна повинна розбудовувати власний оборонно-промисловий комплекс і здійснювати удари по Росії, адже саме це здатне змінити перебіг війни. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він наголосив, що розвиток українського ОПК та удари по території РФ створять умови, за яких Сполучені Штати будуть змушені активніше підтримувати Київ.

На його переконання, виробництво оборонної продукції обов’язково повинно охоплювати й ракетні технології.

"Потрібно зробити з України актив. Будувати свою оборонку і довбати по території Росії. Треба ставити США в положення, коли американці прибіжать і будуть діяти", - зазначив Загородній.

Удари по Росії - останні новини темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони США вже кілька місяців стримує можливість України завдавати далекобійних ударів по території Росії. Як пише The Wall Street Journal, це пов’язано з намаганням Вашингтона розпочати мирні переговори з Москвою. Зокрема, обмеження стосуються й використання британсько-французьких ракет Storm Shadow, адже їхнє наведення базується на даних, які надають американці.

Тим часом у ніч на 24 серпня найбільший російський порт на Балтиці Усть-Луга зазнав атаки безпілотників. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, на терміналі компанії "НОВАТЕК" виникла пожежа.

У відповідь на зростання кількості українських ударів по російській території, Москва змушена посилювати системи протиповітряної оборони, зазначив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

