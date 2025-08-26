Рус
"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

Юрій Берендій
26 серпня 2025, 16:30
Подоляк заявив, що головним страхом Кремля є перенесення війни на територію Росії, адже такі дії суттєво змінять суспільні настрої та ставлення до Путіна.
Названо головний страх Путіна у війні проти України / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Про що сказав Подоляк:

  • Розширення війни на територію Росії є найбільшим страхом диктатора Путіна
  • Це сприятиме тиску з боку російських еліт для виходу Росії з війни
  • Важливо продовжувати удари вглиб Росії

Головним страхом Кремля нині є розширення війни безпосередньо на територію Росії. Якщо Україна посилить удари по військовій інфраструктурі, це відчутно позначиться на суспільних настроях. У такому разі регіони РФ, насамперед Московська та Ленінградська області, значно гостріше відчуватимуть наслідки війни. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу наголосив, що це серйозно вплине на ставлення росіян до Володимира Путіна.

Він пояснив, що якщо бойові дії торкнуться російської території у значно ширшому масштабі, то тиск на Путіна та внутрішні дискусії у РФ набудуть зовсім іншого характеру.

відео дня

"Це не говорить про те, що вони вийдуть на вулиці протестувати проти війни. Але умовні російські еліти в оточенні Путіна будуть набагато більш зацікавлені у тому, щоб виходити з цієї війни, фіксувати збитки", – сказав він.

За словами Подоляка, наразі ж у його оточенні вважають, що вартість війни для них є низькою, а ціна виходу з неї — надто високою, тому бойові дії можна продовжувати. Більше того, вони отримують прибутки, більші за довоєнні, завдяки обслуговуванню окупаційних структур. Тож удари по території Росії стають важливим, зокрема психологічним, чинником впливу.

Удари по Росії - думка експерта

Раніше Главред писав, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може втратити можливість продовжувати війну проти України вже протягом кількох місяців, якщо українські Сили оборони отримають сучасне потужне озброєння, здатне зруйнувати військову та енергетичну інфраструктуру РФ. Це може призвести до швидкого перелому у війні, заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Дипломат наголосив, що якщо Путін упиратиметься й надалі відмовлятиметься від припинення вогню, а Україна отримає нові засоби ураження та завдасть РФ серйозних втрат, то вже за кілька місяців Кремль втратить інструменти для продовження війни.

"При цьому він знатиме, що ми не скорочуємо чисельність своєї армії, а, навпаки, зміцнюємо її разом з американськими та європейськими партнерами. Адже Зеленський у Вашингтоні зробив дуже грамотний тактичний хід, коли сказав Трампу: "Ти хочеш заробляти? Ось тобі пакет на 100 мільярдів доларів. Давай, ми готові купувати за європейські гроші твою зброю", - каже Огризко.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, проти Росії необхідно запроваджувати жорсткіші санкції, однак головна проблема Європи полягає в небажанні застосовувати вторинні обмеження. Порушників санкцій не карають, що дозволяє Кремлю обходити заборони. Про це заявив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

Він підкреслив, що поки Росія має ресурси для ведення війни, диктатор Володимир Путін намагатиметься затягувати її й не погоджуватиметься на завершення.

Тим часом Інститут вивчення війни повідомив, що російське командування фактично згорнуло спроби просування в напрямку Добропілля, зосередивши основні зусилля на інших відрізках фронту.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

