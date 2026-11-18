Повторні удари припали на час, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. Загинули четверо людей.

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Удар по Одесі - Зеленський розкрив нові деталі цинічної атаки по місту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Одещини

Головне із заяви:

Росія кілька разів ударила по житловому сектору в центрі Одеси

Зеленський назвав атаку свідомим ударом по людях

Без тиску світу в Москви немає мотиву для миру, вважає президент

Російські окупаційні війська 18 листопада атакували "Шахедами" центр Одеси. Повторні удари припали на час, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів.

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""Шахеди" ударили просто по центру Одеси – по житловому сектору. На жаль, є загиблі. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що без реального тиску на Кремль мир не настане.

"Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства", – заявив він.

Зеленський подякував усім, хто зберігає підтримку для України на належному рівні. За його словами, в Україні готують нові рішення для захисту України, нові пакети підтримки і нові спільні з партнерами кроки на підтримку дипломатії.

Скільки людей загинуло в Одесі

Утретє за ранок Росія вдарила по історичному центру Одеси. Після третьої атаки кількість жертв зросла до чотирьох, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

"Втретє за цей ранок росія завдала удару по історичному центру міста, попередньо постраждало ще 2 людей, 1 людина загинула. Загальна кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів цим ранком зросла до 13 людей, з них 4 загинули", – написав Кіпер.

За однією з адрес пошкоджено скління житлових будинків і приміщення кафе, загорівся легковий автомобіль. Рятувальники деблокували з квартир трьох людей і передали їх медикам. За іншою адресою зазнала руйнувань триповерхова адмінбудівля, виникла масштабна пожежа, яку вже ліквідували, повідомили в ДСНС України.

Реактивний БпЛА "Герань-4" / Інфографіка: Главред

Чи може ППО захистити міста від "Шахедів"

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що повністю убезпечити міста від таких атак неможливо.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо – ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", – наголосив фахівець.

Говорячи про ефективність ППО, експерт пояснив, що реактивні дрони збивати значно складніше, ніж звичайні.

"Звісно, якщо говорити про звичайні "Шахеди" з поршневими двигунами, ті самі "мопеди", то показник їх знищення становить приблизно 90% і навіть більше. А щодо реактивних "Шахедів", то зараз ефективність їх перехоплення, за моїми оцінками, вийшов на рівень упонад 70%", – пояснив Гончар.

Оцінюючи загальну логіку російських ударів по українських містах, аналітик дійшов жорсткого висновку.

"Фактично Росія остаточно трансформувала свої дії у війну геноцидного типу", – підсумував експерт.

Удари РФ по Одесі - новини за темою

Як повідомляв Главред, Одеса регулярно опиняється під ударами російських дронів і ракет. Зокрема, вранці 9 листопада окупанти атакували об'єкт інфраструктури в місті, внаслідок чого загинули троє людей. За уточненням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, серед загиблих – дві жінки та чоловік.

Водночас Україна шукає способи посилити протиповітряну оборону. Зеленський запропонував партнерам обміняти замовлені Україною ракети на перехоплювачі для Patriot та IRIS-T з їхніх запасів. Президент пояснив, що в такому разі партнери отримають новіше озброєння.

Союзники тим часом оголошують нові пакети допомоги. Канада виділить Україні близько $120 млн на боєприпаси, датчики для ППО та зимове спорядження. Крім того, ЗСУ отримають із запасів канадської армії до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм.

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