Знищення Кримського мосту: в ГУР сказали, яке озброєння можна використати

Якісь конкретні параметри чи можливості, якими планується наділити безпілотник, не розголошуються, каже Єрін.

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Яке озброєння потрібне для удару по Кримському мосту / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Якщо дрони Magura й будуть використовуватись з метою знищення Кримського мосту, то таке застосування буде здійснюватись у комплексі з іншими типами озброєння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін в ефірі телемарафону.

"Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення, і тут застосування якогось одного виду озброєння, скоріш за все, не буде передбачатись", - зазначив він.

За його словами, для пошкодження або знищення Кримського мосту використовуватимуть щось більш глобальне, із застосуванням декількох видів озброєння. Також він зауважив, що наразі роботи ведуться в усіх напрямках.

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"Поки що якихось конкретних параметрів чи можливостей, якими планується наділити даний безпілотник, про них казати не будемо. Робота ведеться інтенсивно, і я думаю, що результати будуть обов'язково", - наголосив Єрін.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кримський міст зараз вкрай вразливий. Вже всім зрозуміло, що він приречений та навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкту, хіба знову підключить пропаганду, щоб замилити очі росіянам від власної ганьби.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

Крім того, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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