Очевидці нарахували близько семи потужних вибухів у Керчі, а окупаційна влада поки визнає лише атаку і зупинку руху.

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Атака на Кримський міст: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що сталося:

Кримський міст атакували другу ніч поспіль

Монітори пишуть про арку автодорожньої частини у воді

Окупанти визнали атаку, але не обвал прольоту

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів і ракет. За даними моніторингових каналів, арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився. Це вже друга атака поспіль: після удару 16 листопада арка мосту помітно деформувалася.

Фото арки у воді опублікували OSINT-аналітики Exilenova+ в Telegram. Офіційного підтвердження обвалу наразі немає.

відео дня

"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - йдеться в дописі.

Кримський міст / скріншот

Раніше в каналі виклали відео моменту влучання в арку і з посиланням на очевидців повідомили про обвал одного з прольотів. Там наголосили, що це попередні дані.

"З місць повідомляють, що один прольот зложився в воду і арки вже не видно", - написали в Exilenova+.

Відео можна подивитися за посиланням.

Фото атаки на Кримський міст / Exilenova+

Згодом стало відомо, що автомобільна частина Кримського мосту повністю непридатна до використання.

На якісніших кадрах об'єктивного контролю помітно суттєвий обвал, через який використання незаконно збудованої росіянами конструкції стає практично неможливим.

Кримський міст зараз після атаки / скріншот

Що відомо про вибухи в Керчі

Про серію потужних вибухів у районі переправи вночі писали підписники моніторингового каналу Кримський вітер у Telegram. За їхніми словами, від вибухів трусилися будинки.

"Було близько 7 дуже сильних вибухів", - йдеться в повідомленні каналу.

Атаку на переправу визнав і призначений Кремлем гауляйтер Криму Сергій Аксьонов у Telegram. Він закликав жителів і гостей півострова утриматися від поїздок у бік мосту.

"Противник знову атакував Кримський міст. Наразі рух транспорту призупинено", - написав Аксьонов.

Про обвал арки чи прольоту окупаційний чиновник не згадав. Інших офіційних даних про стан конструкції на момент публікації немає.

Як виглядає Кримський міст зараз / скріншот

Чим закінчилася атака на Кримський міст 16 листопада

Після попереднього удару автомобільний рух мостом був зупинений майже на 17 годин, повідомило російське незалежне видання Агентство в Telegram. Проїзд відновили в реверсному режимі лише після 19:00, хоча спершу обіцяли зробити це вдень.

За даними видання, тоді на знімках було видно пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях і деформацію арки. Попри це, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав пошкодження незначними.

У виданні звернули увагу, що удари по мосту збіглися з підготовкою до тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Китаї, яку називають спробою повторити Ялтинську конференцію 1945 року.

"Атака на об'єкт, що став символом імперських амбіцій Володимира Путіна, стала чутливим іміджевим ударом по російському президенту напередодні його зустрічі з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Китаї", - пише Агентство.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи може Росія обійтися без Кримського мосту

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук ще в жовтні заявляв, що після кількох атак міст працює з численними обмеженнями. За його словами, вантажівки на переправу не пускають, а пальне і важку техніку нею не перекидають.

"Він не виконує свою основну функцію", - наголосив Плетенчук.

Водночас речник ВМС вважає, що для окупантів символічна вага мосту зараз значно більша за стратегічну, а основний тиск на логістику ворога йде через сухопутний коридор.

"Важко сказати, що стратегічна цінність Кримського моста зараз висока. От символічна цінність та "скрєпність" зашкалює. Але ми за цим не женемося. Йдуть атаки по сухопутному коридору, які ускладнюють логістику ворогу в Криму, на лівобережжі Херсонщини", - підкреслив Плетенчук.

З ним погоджується майор ЗСУ Андрій Ткачук, який у коментарі УНІАН називав Крим величезним логістичним хабом для окупантів і пояснював, що удари по ньому мають насамперед військовий сенс.

"Обрізання логістики й обрізання спроможностей півострова - це насамперед є історія військова", - зазначив він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Атаки на Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, 16 листопада окупаційна влада Криму заявила про удар по переправі. Після тієї атаки на фото в мережі стала помітна деформація однієї з арок Кримського мосту. Рух автомобілів тоді тимчасово зупинили.

На початку жовтня в Росії побоювалися нових ударів по переправі. Командування Чорноморського флоту РФ наказало посилити патрулювання акваторії Чорного моря, повідомляли партизани Атеш. Особовому складу доручили частіше відпрацьовувати відбиття загроз з моря.

Атака 16 листопада не залишилася без реакції Москви. У Кремлі вперше відреагували на удар по Кримському мосту. Речник Путіна Дмитро Пєсков також прокоментував масований удар дронів по Москві.

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