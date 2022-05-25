Величезні втрати: росіянам довелося діставати із запасів старі радянські танки Т-62

Росіянам довелося діставати із запасів старі радянські танки Т-62 / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Через величезні втрати в бронетехніці в Україні командуванню окупантів довелося розконсервувати і відправляти на фронт застарілі танки моделі T-62 ‒ ще радянського виробництва. Про це повідомляє проєкт InformNapalm.

Згідно з наявними даними, такі танки були розконсервовані для доукомплектації 150-ї мотострілецької дивізії армії окупантів. Саме ця військова частина зазнала під час боїв в Україні одні з найбільших втрат у техніці.

Довідка. Т-62 розробили ще в кінці 1950-х років – в основному для того, щоб конкурувати з британськими танками Chieftain, а також американськими М60.

Т-62 масово випускався до 1975 року. Після цього їх зняли з озброєння. У 1983 році в СРСР почали модернізувати і випускати бойові машини Т-62м – з трохи більш поліпшеним захистом і мобільністю, а також оновленою системою управління вогнем.

"Т-62 активно використовувалися в Афганістані в 1980-х роках і в Чечні в 1990 – х роках, зазнавши великих втрат - за даними американських джерел, в радянсько-афганській війні було втрачено майже 325 Т-62. В останній раз Росія використовувала Т-62 в бою в 2008 році під час короткої війни в Грузії. За оцінками, Росія відремонтувала близько 60-120 Т-62 для участі у військових навчаннях "Схід" в 2018 році в Сибіру і на Далекому Сході Росії", - розповів військовий експерт, який ховається під ніком ChrisO_wiki.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові за добу знищили на південному напрямку 36 російських окупантів, три танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобільну техніку.

До того стало відомо, що бійці ЗСУ відібрали у російських загарбників черговий російський танк Т-72БЗ разом з боєкомплектом. Окупанти намагалися заховати техніку на фермі, але там її і знайшли українські солдати.

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