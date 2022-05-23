В РФ похвалилися потужним "ударом" по ЗСУ: замість українських танків – спалена російська техніка

В РФ похвалилися потужним "ударом" по ЗСУ, показавши свої ж спалені танки/ Telegram Андрющенко

Російські пропагандисти прозвітували про "перемоги" у війні проти України, проілюструвавши свій нібито потужний удар по ЗСУ кадрами спаленої російської техніки.

Пропагандисти Путіна взяли кадри з відео, де видно спалені українськими військовими танки РФ, які російські окупанти ховали під будинками цивільних, і показали як "перемоги" російської армії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що РФ вже не вперше використовує кадри знищення власної армії, щоб створити пропагандистські матеріали.

"Буквально вчора наші захисники оприлюднили відео знищення російських танків, що намагались сховатись під прикриттям цивільних будинків. Зараз російська пропаганда показує частково ті самі кадри, вказуючи, що це ЗСУ ховає танки в житлових кварталах, а Росія їх знищує", – зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що це вже не вперше російська пропагандистська машина "спалилася" на підміні кадрів. Таких прикладів безліч, наголошує радник міського голови Маріуполя.

"Саме тому варто утриматись від перегляду російських пабліків, що спрямовані не лише на росіян, а й на українців для підриву духу спротиву", – написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.

Також раніше в ЗСУ показали, як працюють на оборону нашої держави автомобілі підвищеної прохідності, на які були встановлені американські автоматичні гранатомети Mark 19. Такі авто отримали назву "Бандеромобілі".

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