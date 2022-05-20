Десантники ЗСУ "підсмажили" зі Стугни і Javelin два танки окупантів – ефектне відео

Десантники ЗСУ "підсмажили" зі Стугни і Javelin два танки окупантів/ Reuters, скрін з відео

Львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна та американського ПТРК Javelin.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Українські військові показали на відео, як знищили російську техніку.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", – зазначається у повідомленні.

Що відомо про українську Стугну

"Стугна-П" – це український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління, який розробило київське конструкторське бюро "Луч".

Система працює у напівавтоматичному режимі й наводиться по лазерному променю. При цьому оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульту – в такому разі боєць, який керує Стугною, має змогу відійти на відстань до 50 метрів.

Над розробкою Стугни українське підприємство працювало з 2005 по 2010 рік. З 2011 року і по сьогодні протитанковий ракетний комплекс перебуває на озброєнні в Україні.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна" російську бойову машину піхоти, ціна якої понад 1 мільйон доларів. Крім цього, "під роздачу" потрапила і командно-штабна машина окупантів.

Також раніше бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з вітчизняного ПТРК "Стугна" успішно вразили російську БМП.

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