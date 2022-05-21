ЗСУ знищили на півдні 3 ворожі танки, Град і 36 окупантів/ ЗСУ

Українські військові за добу знищили на південному напрямку 36 російських окупантів, три танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook. Зазначається, що російські загарбники продовжують вести бойові дії на Миколаївському та Херсонському напрямку, при цьому вони облаштовують свої позиції і готують також запасні рубежі для можливого відступу.

Ворог уже тривалий час не проводить активних наступальних дій на цих напрямках.

Загарбники сильно обстрілюють з артилерії та мінометів позиції українських військ і населені пункти з мирними жителями.

"Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні сили України. Але у відповідь на такі провокації мешканці окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять лише в Україну", – зазначили в ОК "Південь".

Також повідомляється, що ворог вдарив реактивними системами залпового вогню по передмістю Миколаєва. Внаслідок цього був уражений об’єкт приміської інфраструктури, ніхто не постраждав.

Були нанесені ракетні удари і по Одещині. Проте спочатку окупанти влучили ракетою в туалет на пляжі. Пізніше вони вдарили по промисловому підприємству з добривами – там стався вибух і виникла пожежа, яку уже ліквідували.

Раніше повідомлялося, що уряди Німеччини та Італії нібито повідомили компаніям-імпортерам газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. Це необхідно для того, щоби не порушувати санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні.

Нагадаємо, російські війська зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні оборонних ліній на південній осі. Мета окупантів на даному напрямку – захист окупованого Херсона від контратак ЗСУ, зазначається в аналітичній довідці Інституту вивчення війни.

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