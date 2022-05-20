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Перевернуті танки і багато швидких: колона окупантів самоліквідувалася дорогою на фронт

20 травня 2022, 07:57

Загарбники заощадили ресурси нашим захисникам.

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Колона окупантів самоліквідувалася по дорозі на фронт / t.me / Crimeanwind

В тимчасово окупованому Криму колона військової техніки російських окупантів потрапила в ДТП. В результаті аварії кілька загарбників отримали травми.

Техніка перекинулася недалеко від села Ішунь у Красноперекопському районі, пишуть у місцевих Telegram-каналах і публікують фото.

За повідомленнями росЗМІ, десять російських танків спробували виїхати з Криму. Однак через слизьку після дощу траси їм не вдалося дістатися до точки призначення.

Так, на повороті біля моста гусениці втратили зчеплення з землею, а танки почали буксувати і перекинулися.

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t.me / Crimeanwind

На опублікованих в мережі кадрах видно, що на місце події приїхали три автомобілі швидкої допомоги, патрулі правоохоронців, а також пожежники. Крім цього поруч помітний вантажний КамАЗ, маркований буквою "Z".

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t.me / Crimeanwind
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t.me / Crimeanwind

Відомо, що в результаті ДТП два російські загарбники отримали серйозні травми, їх госпіталізували у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що при організації понтонно-мостової переправи через Десну потонуло 8 окупантів і начальник штабу 40-го інженерно-саперного полку Олександр Корник. Шість тіл не змогли дістати з води через сильну течію

Також повідомлялося, що бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом. Окупанти в паніці залишили САУ після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області.

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