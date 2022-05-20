Перевернуті танки і багато швидких: колона окупантів самоліквідувалася дорогою на фронт

Загарбники заощадили ресурси нашим захисникам.
В тимчасово окупованому Криму колона військової техніки російських окупантів потрапила в ДТП. В результаті аварії кілька загарбників отримали травми.
Техніка перекинулася недалеко від села Ішунь у Красноперекопському районі, пишуть у місцевих Telegram-каналах і публікують фото.
За повідомленнями росЗМІ, десять російських танків спробували виїхати з Криму. Однак через слизьку після дощу траси їм не вдалося дістатися до точки призначення.
Так, на повороті біля моста гусениці втратили зчеплення з землею, а танки почали буксувати і перекинулися.
На опублікованих в мережі кадрах видно, що на місце події приїхали три автомобілі швидкої допомоги, патрулі правоохоронців, а також пожежники. Крім цього поруч помітний вантажний КамАЗ, маркований буквою "Z".
Відомо, що в результаті ДТП два російські загарбники отримали серйозні травми, їх госпіталізували у важкому стані.
Раніше ми повідомляли, що при організації понтонно-мостової переправи через Десну потонуло 8 окупантів і начальник штабу 40-го інженерно-саперного полку Олександр Корник. Шість тіл не змогли дістати з води через сильну течію
Також повідомлялося, що бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом. Окупанти в паніці залишили САУ після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області.
Дивіться Новини Донбасу онлайн:
Читайте також:
- "Дашка" збила "пташку": українські військові майстерно знищили ворожий "Орлан" за 100 тис. доларів
- "Насипали ворогові": ЗСУ знищили ворожу переправу разом з рашистами
- Чому росіяни з такою люттю хочуть знищити Маріуполь: Бєдняков назвав три причини