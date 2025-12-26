"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

У МЗС Росії також прокоментували мирний план із 20 пунктів.

Рябков зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Ключові тези Рябкова:

Україна, США і Росія "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни

Європа та Україна "не хочуть домовлятися"

У МЗС країни-агресора Росії зробили заяву про війну в Україні. Зокрема, у Москві вважають, що Україна, США і Росія "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ.

"Думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до рішення. Але від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість", - сказав Рябков. відео дня

При цьому російський чиновник не міг відійти від методичок Кремля та цинічно звинуватив Україну та Євросоюз у тому, що вони нібито не хочуть домовлятися і "подвоїли зусилля", щоб зірвати переговорний процес.

Водночас, коли почалася розмова про конкретні терміни підписання можливих угод або припинення вогню, Рябков ухилився від чіткої відповіді.

Він наголосив, що ставити конкретні дати врегулювання наразі "некоректно" і жодних чітких термінів він називати не буде.

Рябков також прокоментував мирний план України з 20 пунктів. Він сказав, що цей варіант плану "радикально відрізняється" від того, що обговорювали Росія та США.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Вйськовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна, розв’язана Росією проти України, ймовірно триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій.

За його оцінкою, до цього часу Росія навряд чи зможе досягти помітних успіхів на полі бою та ймовірно зіткнеться з міцною українською обороною. Він зазначив, що ситуація до березня виглядає відносно передбачуваною, однак подальший перебіг війни визначатиметься станом російської економіки та армії, спроможністю українських сил і рівнем підтримки з боку Заходу. Саме ці фактори вплинуть на те, чи відбудеться перелом після цього періоду.

Прогноз щодо закінчення війни - новини за темою

Як писав Главред, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прогнозував, що завершення війни може відбутись від двох місяців до року.

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов висловився про терміни закінчення бойових дій та охарактеризував етап війни, на якому Україна перебуває зараз.

Тим часом активіст і волонтер Сергій Стерненко сказав, що війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли одна з держав перестане існувати. Він прогнозує, що конфлікт може тривати ще 2–3 роки, і закликає бути до цього готовими.

Про персону: Сергій Рябков Сергій Олексійович Рябков (нар. 8 липня 1960, Ленінград) - російський дипломат, заступник міністра закордонних справ Росії, пише Вікіпедія.

