Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа: що відомо

Інна Ковенько
24 листопада 2025, 15:44оновлено 24 листопада, 16:31
1633
Президент Туреччини наголосив, що умови миру повинні бути прийнятними для обох сторін.
Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Білий дім, president.gov.ua

Про що мова:

  • Ердоган переконаний, що Україна і Росія можуть домовитися щодо мирного плану США
  • Він наголосив, що угода спрацює лише за певної умови

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія можуть домовитися щодо мирного плану, який пропонує президент США Дональд Трамп.

Ердоган зазначив, що головне питання - не в тому, чи можуть сторони домовитися, а в тому, як саме вони реалізують цю угоду. Про це повідомляє Clash Report.

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як - і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності", - заявив лідер Туреччини.

Він підкреслив, що шлях до довгострокового мирного вирішення буде відкритий, якщо буде створено систему, яка задовольнить усі сторони.

Чи погодиться Росія на мирний план - думка експерта

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному мирі і не підпише жодного мирного договору.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документу. Вони у цьому не зацікавлені на поточний момент", - наголосив командир.

За його словами, деталі мирного плану Трампа досі невідомі. На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, щоб захистити позицію Києва, однак наразі триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в критичному моменті під сильним політичним тиском. Україна разом із партнерами працюють над кроками, які можуть наблизити завершення війни. Він додав, що Росія створює загрозу, висуваючи вимоги до територіальної цілісності України та суверенітету.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

