Це критичний момент: Зеленський висловився про мирний план

Україна закликає партнерів посилювати тиск на РФ і наблизити мир в Україні.

Про що говорив Зеленський:

Україна перебуває в критичному моменті

Україна під сильним політичним впливом

Зеленський закликав посилити тиск на РФ

Україна перебуває в критичному моменті під сильним політичним тиском. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до Четвертого парламентського саміту Кримської платформи, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Україна разом із партнерами працюють над кроками, які можуть наблизити завершення війни.

"Зараз ми перебуваємо в критичному моменті. Ми дуже тісно працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть наблизити завершення російської війни проти України та принести реальну безпеку всім", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія створює загрозу, висуваючи вимоги до територіальної цілісності України та суверенітету.

"Є багато галасу в ЗМІ, багато політичного тиску, і ще більше відповідальності лежить у рішенні, яке Путін (російський диктатор - ред.) хоче нав'язати - юридичному оформленні того, чого він хоче: щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний... Він хоче цього не тільки від України - він хоче цього від усього світу. І це надзвичайно небезпечно", - додав президент.

Україна робить усе можливе для звільнення полонених і повернення додому викрадених дітей. Він також закликає партнерів шукати компроміси для посилення позиції України.

Зеленський закликав країни утримувати тиск на Росію, заморожувати російські активи.

Чи буде підписано мирну угоду - думка військового

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що Росія не зацікавлена в реальному ми рі і не підпише жодного мирного договору.

За його словами, деталі мирного плану Трампа досі невідомі. На його думку, європейські партнери докладуть максимум зусиль, щоб захистити позицію Києва, однак наразі триває тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між Вашингтоном і Києвом.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США і переговори в Женеві - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не був залучений до деталей "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль із врегулювання розв'язаної РФ війни проти України. Неназваний американський чиновник повідомив виданню про "хаос", який панував в американській адміністрації.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Інші новини:

