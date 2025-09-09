'До Різдва миру не буде': в Італії дали прогноз щодо завершення війни в Україні

Єдиним дієвим інструментом впливу на країну-агресора Росію можуть бути нові фінансові санкції, вважає Антоніо Таяні.

https://glavred.net/war/do-rozhdestva-mira-ne-budet-v-italii-prognoz-po-zaversheniyu-voyny-v-ukraine-10696421.html Посилання скопійоване

Антоніо Таяні не чекає швидкого прогресу в завершенні війни в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/antonio.tajani, ДСНС

Головні тези:

До Різдва не очікується конкретного прогресу в мирних переговорах

Путін розчарував Трампа

Єдиним дієвим інструментом тиску на РФ є нові санкції

Італія не відправлятиме війська в Україну та не приєднається до "Коаліції охочих"

Перспективи миру в Україні залишаються віддаленими. Жодних конкретних зрушень у врегулюванні війни не буде до Різдва. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За його словами, президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію глави РФ Володимира Путіна, проте відповіді російського лідера виявилися "негативними", пише Rai News.

відео дня

"На мою думку, до Різдва нічого конкретного не відбудеться. Вважаю, Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в сумлінність російського лідера, але це виявилося не так. Усі відповіді Путіна були негативними", - сказав глава італійського МЗС.

Таяні впевнений, що єдиним дієвим інструментом впливу на країну-агресора Росію можуть бути нові фінансові санкції.

"Неминучим інструментом тепер стають нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто такі, що позбавляють Росію фінансових коштів для фінансування власної армії", - зазначив глава італійської дипломатії.

Італія не відправить війська в Україну

Таяні назвав "марними" останні погрози Кремля, після того як Путін заявив, що вважатиме "законною метою" європейські війська, якщо їх введуть на територію України.

Міністр підтвердив, що Італія не приєднається до "Коаліції охочих" у питанні відправки солдатів на українську територію.

"Ми не відправимо жодного італійського військового в Україну. Замість цього пропонуємо інший шлях - укладення угоди за аналогією зі статтею 5 НАТО", - сказав Таяні.

"Це має бути договір про взаємну допомогу, який гарантує безпеку України в разі російського нападу, зокрема із залученням США для захисту українського повітряного простору. Це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка забезпечить незалежність і безпеку України", - пояснив глава МЗС Італії.

Що таке п'ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп націлений на сприяння встановленню миру між Україною та Росією, попри збереження невизначеності навколо можливих особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним. Трамп охарактеризував свою позицію як поєднання реалізму і стриманого оптимізму. За його словами, він уважно стежить за розвитком подій і тим, як обидві сторони підходять до пошуку рішень.

7 вересня Трамп заявив, що найближчим часом проведе переговори з главою РФ Путіним. Також він заявив, що незадоволений тим, що відбувається в Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і провести з ним переговори. Зеленський згоден поїхати на зустріч у будь-який куточок світу, крім Росії.

Раніше диктатор РФ заявив, що нібито готовий до зустрічей на найвищому рівні. При цьому сам Путін нікуди їхати не збирається.

"Якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього - столиця Російської Федерації, місто-герой Москва", - заявив господар Кремля.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського в Москву.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Коли почнеться прогрес у мирних переговорах - думка експерта

Голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що певні практичні кроки в дипломатичному процесі щодо врегулювання війни Росії в Україні можна буде побачити вже у вересні.

За його словами, Пекін довго вичікував і тепер стане учасником переговорів. Водночас РФ не є повноправним суб'єктом широкого переговорного процесу.

Клочок вважає, що незабаром ми побачимо двосторонній формат переговорів - США і Китай - з іншими учасниками, і називатимемо його багатостороннім процесом".

"Думаю, певні практичні кроки ми побачимо вже з початку вересня. Усе залежатиме від заходів у Китаї (...) Ми маємо побачити певні демонстративні кроки з боку Пекіна, які мають показати, що він готовий до заморозки війни. З огляду на економічну ситуацію, яка існує сьогодні, сторони зацікавлені в такому сценарії. Однак швидкого рішення не буде, оскільки в них є багато активів, а переговори - надскладні", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред