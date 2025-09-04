'Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів': гучна заява Трампа

Дональда Трампа тривожить тривале кровопролиття, і він має намір продовжувати просувати ідею мирної угоди.

Дональд Трамп прокоментував імовірність переговорів президентів України та РФ

Головне:

Трамп, як і раніше, націлений на сприяння встановленню миру між Україною і Росією

Трамп охарактеризував свою позицію як поєднання реалізму і стриманого оптимізму

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, націлений на сприяння встановленню миру між Україною і Росією, незважаючи на збереження невизначеності навколо можливих особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

Як передає CBS News, Трамп охарактеризував свою позицію як поєднання реалізму і стриманого оптимізму. За його словами, він уважно стежить за розвитком подій і тим, як обидві сторони підходять до пошуку рішень.

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось станеться, але вони ще не готові. Але щось станеться. Ми це зробимо", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що його турбує триваюче кровопролиття, і він має намір продовжувати просувати ідею мирної угоди.

"Я вірю, що ми зможемо прийти до домовленості. Чесно кажучи, я спочатку вважав, що 'російське питання' виявиться одним із найпростіших у вирішенні, але, як видно, воно стало набагато заплутанішим", - зазначив він.

Трамп також пояснив, у чому полягає його дипломатична стратегія: він віддає перевагу особистому спілкуванню між лідерами, наполягаючи на тому, щоб сторони сідали за стіл переговорів - особисто, в одному приміщенні - і шукали рішення в реальному часі, за його безпосередньої участі.

За словами Трампа, такий підхід вимагає терпіння і витримки, навіть коли хочеться прискорити процес. Іноді, вважає він, потрібно просто дати подіям дозріти.

"На щастя, у нас були і вдалі дні. І щойно мені вдається зібрати сторони за одним столом - або хоча б налагодити діалог - справа зрушується з мертвої точки. Думаю, ми вже врятували мільйони життів таким чином", - підсумував він.

