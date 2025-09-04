Рус
"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

Олексій Тесля
4 вересня 2025, 13:14
Дональда Трампа тривожить тривале кровопролиття, і він має намір продовжувати просувати ідею мирної угоди.
Дональд Трамп прокоментував імовірність переговорів президентів України та РФ / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Головне:

  • Трамп, як і раніше, націлений на сприяння встановленню миру між Україною і Росією
  • Трамп охарактеризував свою позицію як поєднання реалізму і стриманого оптимізму

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, націлений на сприяння встановленню миру між Україною і Росією, незважаючи на збереження невизначеності навколо можливих особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

Як передає CBS News, Трамп охарактеризував свою позицію як поєднання реалізму і стриманого оптимізму. За його словами, він уважно стежить за розвитком подій і тим, як обидві сторони підходять до пошуку рішень.

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось станеться, але вони ще не готові. Але щось станеться. Ми це зробимо", - заявив Трамп.

Він підкреслив, що його турбує триваюче кровопролиття, і він має намір продовжувати просувати ідею мирної угоди.

"Я вірю, що ми зможемо прийти до домовленості. Чесно кажучи, я спочатку вважав, що 'російське питання' виявиться одним із найпростіших у вирішенні, але, як видно, воно стало набагато заплутанішим", - зазначив він.

Трамп також пояснив, у чому полягає його дипломатична стратегія: він віддає перевагу особистому спілкуванню між лідерами, наполягаючи на тому, щоб сторони сідали за стіл переговорів - особисто, в одному приміщенні - і шукали рішення в реальному часі, за його безпосередньої участі.

За словами Трампа, такий підхід вимагає терпіння і витримки, навіть коли хочеться прискорити процес. Іноді, вважає він, потрібно просто дати подіям дозріти.

"На щастя, у нас були і вдалі дні. І щойно мені вдається зібрати сторони за одним столом - або хоча б налагодити діалог - справа зрушується з мертвої точки. Думаю, ми вже врятували мільйони життів таким чином", - підсумував він.

Раніше повідомлялося про те, що Роберт Фіцо зустрінеться із Зеленським після переговорів із Путіним. Прем'єр Словаччини відвідає парад у Пекіні з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Про джерело: CBS News

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Переговори про припинення вогню
22:37

Зеленський допустив корейський сценарій для України - що передбачається

21:59

Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

21:50

"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

