Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

Італія офіційно анонсувала відправку в Україну другої батареї ППО системи Samp-T для захисту цивільного населення.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє прес-служба італійського МЗС.
"Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, тепер збираємося відправити другу батарею Samp-T на захист українського населення", - сказав Таяні.відео дня
Крім того, міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "серйозну мирну конференцію" щодо України.
Система ППО SAMP/T - що про неї відомо
SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.
SAMP/T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.
27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Італію, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, було погоджено спільну закупівлю 700 ракет Астер-30 на суму приблизно 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні.
15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T.
Посилення ППО - останні новини за темою
Раніше Зеленський анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.
Нагадаємо, раніше у WP заявили про потужне посилення ППО. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники та ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутних військах РФ та інших військових об'єктах поблизу фронту.
Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з національної безпеки віцепрезидента США Камали Гарріс Філом Гордоном. Він заявив про те, що Україні потрібно більше систем ППО.
Читайте також:
- "Тільки ППО недостатньо": Мусієнко розкрив план, як захистити Одесу від обстрілів РФ
- Нові бригади, захисні споруди на кордоні та системи ППО: Зеленський провів Ставку
- "Б'ють, поки ППО ослаблена": в ISW пояснили цілі останніх ракетних ударів РФ по Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред