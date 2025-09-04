Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

Руслан Іваненко
4 вересня 2025, 18:58
31
Держави-учасниці погодилися розгорнути війська на землі, у морі та повітрі задля захисту України.
Макрон, Армия НАТО
26 країн заявили про готовність направити війська та підтримати мирну місію в Україні після завершення бойових дій / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • 26 країн готові відправити війська або підтримати місію
  • Ініціатива обговорювалась у форматі "коаліції рішучих"
  • Розгортання можливе після припинення вогню чи миру

Станом на 4 вересня вже 26 країн заявили про готовність відправити військових в Україну або підтримати таку місію. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".

За словами французького лідера, у рамках цієї коаліції держави зобов’язалися гарантувати безпеку України.

відео дня

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", – заявив Макрон.

Мета місії та стратегічний сигнал

Він наголосив, що йдеться не про ведення війни з Росією, а про стратегічний сигнал миру.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", – підкреслив президент Франції.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що зараз обговорюється можливість розміщення європейського військового контингенту на території України. Водночас він підкреслює, що це не є гарантією безпеки для країни, а має слугувати силами стримування.

За словами Фесенка, європейські війська не будуть розташовані на лінії фронту і не виконуватимуть роль військового щита для України. Їхня присутність радше носитиме стратегічний характер і спрямована на запобігання новим загрозам.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський припустив, що для України можливий "корейський сценарій" завершення війни. Він назвав приклад Південної Кореї демонстрацією перемоги цінностей і прогресу у цивілізації, технологіях та економіці, тоді як Північна Корея занепала.

Крім того, війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Для завершення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабовувати удари по території країни-агресорки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що МЗС РФ висунуло умови для "довготривалого миру". Від України вимагають юридично закріпити нові "територіальні реалії" окупованих Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" та частин Запорізької і Херсонської областей, а також гарантувати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:58Політика
"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

18:36Україна
Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Останні новини

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовності

18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

17:33

Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

17:27

В Порошенка не мають права вказувати Мадяру та Вересу, як воювати, - військові вимагають вибачення від нардепа "Євросолідарності" Синютки

Реклама
17:01

"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

16:57

Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

16:34

РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

Реклама
15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

Реклама
11:57

Ретроградний Уран усе змінить: чотири знаки зодіаку на порозі переломного моменту

11:53

Гороскоп на завтра 5 вересня: Левам - поїздка, Водоліям - крадіжка

11:53

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

11:52

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

11:50

Доленосне місячне затемнення 7 вересня 2025 року: хто стане головним щасливчикомВідео

11:48

Багато хто робить фатальну помилку: розкрито хитрий фокус, як правильно зберігати цибулюВідео

10:59

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

10:55

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

10:51

Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти