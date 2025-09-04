Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

Держави-учасниці погодилися розгорнути війська на землі, у морі та повітрі задля захисту України.

https://glavred.net/politics/razvertyvanie-evropeyskih-sil-v-ukraine-makron-nazval-skolko-stran-primet-uchastie-10695338.html Посилання скопійоване

26 країн заявили про готовність направити війська та підтримати мирну місію в Україні після завершення бойових дій / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

26 країн готові відправити війська або підтримати місію

Ініціатива обговорювалась у форматі "коаліції рішучих"

Розгортання можливе після припинення вогню чи миру

Станом на 4 вересня вже 26 країн заявили про готовність відправити військових в Україну або підтримати таку місію. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".

За словами французького лідера, у рамках цієї коаліції держави зобов’язалися гарантувати безпеку України.

відео дня

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", – заявив Макрон.

Мета місії та стратегічний сигнал

Він наголосив, що йдеться не про ведення війни з Росією, а про стратегічний сигнал миру.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", – підкреслив президент Франції.

Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що зараз обговорюється можливість розміщення європейського військового контингенту на території України. Водночас він підкреслює, що це не є гарантією безпеки для країни, а має слугувати силами стримування.

За словами Фесенка, європейські війська не будуть розташовані на лінії фронту і не виконуватимуть роль військового щита для України. Їхня присутність радше носитиме стратегічний характер і спрямована на запобігання новим загрозам.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський припустив, що для України можливий "корейський сценарій" завершення війни. Він назвав приклад Південної Кореї демонстрацією перемоги цінностей і прогресу у цивілізації, технологіях та економіці, тоді як Північна Корея занепала.

Крім того, війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Для завершення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабовувати удари по території країни-агресорки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що МЗС РФ висунуло умови для "довготривалого миру". Від України вимагають юридично закріпити нові "територіальні реалії" окупованих Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР" та частин Запорізької і Херсонської областей, а також гарантувати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред