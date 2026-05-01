Четверта атака на Туапсе: після удару БПЛА з’явилися стовпи чорного диму — що відомо

Виникла потужна пожежа — горить морський термінал. Місцева влада підтвердила вибух.

Туапсе знову атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Дрони знову атакували Туапсе

У місті пролунали вибухи, над районом атаки піднявся густий чорний дим

Під ударом знову опинився Туапсинський порт і нафтопереробний об'єкт

У ніч на 1 травня Краснодарський край РФ атакували дрони. Вибухи прогриміли в Туапсе. Над містом видно клуби чорного диму. Це вже четверта атака за останні тижні.

"Сили оборони вчетверте за короткий період часу завдали удару по Туапсинському порту/НПЗ", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку на Туапсе та загоряння на території морського терміналу

"Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Всього до ліквідації загоряння залучено 128 осіб і 41 одиницю техніки, зокрема, від МНС Росії", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося фото наслідків атаки на Туапсе:

Над Туапсе — чорний дим / Exilenova+

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Туапсинський НПЗ / Інфографіка: Главред

​Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсі також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вночі на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсі. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсі стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини. Пляжі вкрила "чорна плівка", а супутники зафіксували смугу довжиною до 7 кілометрів.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на удари українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Туапсе та подальші пожежі. Глава Кремля назвав удари України по нафтопереробному заводу "терористичними".

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

