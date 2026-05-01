Четверта атака на Туапсе: після удару БПЛА з’явилися стовпи чорного диму — що відомо

Анна Ярославська
1 травня 2026, 07:41
Виникла потужна пожежа — горить морський термінал. Місцева влада підтвердила вибух.
На Туапсе знову напали дрони
Коротко:

  • Дрони знову атакували Туапсе
  • У місті пролунали вибухи, над районом атаки піднявся густий чорний дим
  • Під ударом знову опинився Туапсинський порт і нафтопереробний об'єкт

У ніч на 1 травня Краснодарський край РФ атакували дрони. Вибухи прогриміли в Туапсе. Над містом видно клуби чорного диму. Це вже четверта атака за останні тижні.

"Сили оборони вчетверте за короткий період часу завдали удару по Туапсинському порту/НПЗ", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

відео дня

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку на Туапсе та загоряння на території морського терміналу

"Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні та екстрені служби. Всього до ліквідації загоряння залучено 128 осіб і 41 одиницю техніки, зокрема, від МНС Росії", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося фото наслідків атаки на Туапсе:

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) — підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

​Що сталося в Туапсе

Як писав Главред, в ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили атаку на НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та низку інших об'єктів російських окупантів.

У ніч на 16 квітня по НПЗ у Туапсі також було завдано удару. Об'єкт горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вночі на 20 квітня дрони знову атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсі. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Лише 24 квітня влада Краснодарського краю повідомила, що повністю загасили пожежу на території морського терміналу.

Після повторного удару Туапсинський НПЗ зупинив єдину установку переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік.

Через атаки в Туапсі стався розлив нафти. Влада повідомила про гігантську нафтову пляму в акваторії. 20 квітня Росспоживнагляд порадив мешканцям Туапсі не виходити на вулицю без потреби.

Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини. Пляжі вкрила "чорна плівка", а супутники зафіксували смугу довжиною до 7 кілометрів.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на удари українських дронів по нафтопереробному заводу в місті Туапсе та подальші пожежі. Глава Кремля назвав удари України по нафтопереробному заводу "терористичними".

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

