Росіяни "тонуть" у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА

Анна Косик
27 квітня 2026, 14:45
На курортних пляжах пляма мазуту стає все більшою.
туапсе в мазуте
Туапсе та сусідні населені пункти "тонуть" в нафтопродуктах / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Після атаки на Туапсе в річку потрапили нафтопродукти
  • Мазут поширюється містом і узбережжям
  • Росіяни скаржаться на викид шкідливих речовин у повітря

Нещодавно безпілотники Сил оборони України атакували НПЗ в Туапсе. Внаслідок цього на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.

Нафтова пляма з річки винесла мазут в Чорне море, забруднивши пляжі та узбережжя курортного міста. Тепер, як повідомляють ЗМІ, Туапсе буквально тоне в мазуті.

Мазут в туапсе
Плями нафтопродуктів виявили в Туапсе / фото: скріншот з відео

Місцеві жителі повідомляють, що нафтова пляма росте і наближається до курортного узбережжя. Пляжі вже покрила "чорна плівка", а супутники зафіксували полосу до 7 кілометрів.

Мазут в туапсе
Мазут дістався вже сусіднього до Туапсе Новомихайлівського / фото: скріншот з відео

Мешканці Туапсе скаржаться на різкий хімічний запах, а спеціалісти фіксують перевищення шкідливих речовин у повітрі.

Мазут в туапсе
У Туапсі залучили додаткові сили до ліквідації розливу нафтопродуктів / фото: скріншот з відео

Як ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ - пояснення аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, ЗСУ виявили критичну вразливість у російській системі ППО і почали систематично завдавати по ній ударів, з якими важко впоратися.

Росіяни 'тонуть' у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Кампанія дальніх ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для нанесення шкоди нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму.

Удари по Туапсе - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.

Пізніше, в ніч на 20 квітня в російському місті повторно пролунали вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Згодом стало відомо, що атаки 16 і 20 квітня серйозно пошкодили транспортні шляхи в порту, а також спричинили пожежі на складах нафтопродуктів, які поки що не вдається загасити.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ

Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

