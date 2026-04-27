Росіяни 'тонуть' у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА

Головне:
- Після атаки на Туапсе в річку потрапили нафтопродукти
- Мазут поширюється містом і узбережжям
- Росіяни скаржаться на викид шкідливих речовин у повітря
Нещодавно безпілотники Сил оборони України атакували НПЗ в Туапсе. Внаслідок цього на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.
Нафтова пляма з річки винесла мазут в Чорне море, забруднивши пляжі та узбережжя курортного міста. Тепер, як повідомляють ЗМІ, Туапсе буквально тоне в мазуті.
Місцеві жителі повідомляють, що нафтова пляма росте і наближається до курортного узбережжя. Пляжі вже покрила "чорна плівка", а супутники зафіксували полосу до 7 кілометрів.
Мешканці Туапсе скаржаться на різкий хімічний запах, а спеціалісти фіксують перевищення шкідливих речовин у повітрі.
Як ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ - пояснення аналітиків
Главред писав, що за словами аналітиків ISW, ЗСУ виявили критичну вразливість у російській системі ППО і почали систематично завдавати по ній ударів, з якими важко впоратися.
Кампанія дальніх ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для нанесення шкоди нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму.
Удари по Туапсе - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.
Пізніше, в ніч на 20 квітня в російському місті повторно пролунали вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.
Згодом стало відомо, що атаки 16 і 20 квітня серйозно пошкодили транспортні шляхи в порту, а також спричинили пожежі на складах нафтопродуктів, які поки що не вдається загасити.
Більше новин:
- Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни
- Дрон впав поблизу Запорізької АЕС, є загиблий — МАГАТЕ
- Парад до 9 травня у Москві можуть скасувати: Дикий розповів таємницю Кремля
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
