Росіяни 'тонуть' у мазуті: як виглядає Туапсе після ударів українських БПЛА

На курортних пляжах пляма мазуту стає все більшою.

https://glavred.net/world/rossiyane-tonut-v-mazute-kak-vyglyadit-tuapse-posle-udarov-ukrainskih-bpla-10759937.html Посилання скопійоване

Туапсе та сусідні населені пункти "тонуть" в нафтопродуктах

Головне:

Після атаки на Туапсе в річку потрапили нафтопродукти

Мазут поширюється містом і узбережжям

Росіяни скаржаться на викид шкідливих речовин у повітря

Нещодавно безпілотники Сил оборони України атакували НПЗ в Туапсе. Внаслідок цього на місцевому заводі було пошкоджено резервуари, з яких мазут та інші нафтопродукти потрапили у навколишнє середовище, зокрема у річку Туапсе.

Нафтова пляма з річки винесла мазут в Чорне море, забруднивши пляжі та узбережжя курортного міста. Тепер, як повідомляють ЗМІ, Туапсе буквально тоне в мазуті.

відео дня

Місцеві жителі повідомляють, що нафтова пляма росте і наближається до курортного узбережжя. Пляжі вже покрила "чорна плівка", а супутники зафіксували полосу до 7 кілометрів.

Мешканці Туапсе скаржаться на різкий хімічний запах, а спеціалісти фіксують перевищення шкідливих речовин у повітрі.

Як ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ - пояснення аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, ЗСУ виявили критичну вразливість у російській системі ППО і почали систематично завдавати по ній ударів, з якими важко впоратися.

Кампанія дальніх ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для нанесення шкоди нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму.

Удари по Туапсе - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.

Пізніше, в ніч на 20 квітня в російському місті повторно пролунали вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Згодом стало відомо, що атаки 16 і 20 квітня серйозно пошкодили транспортні шляхи в порту, а також спричинили пожежі на складах нафтопродуктів, які поки що не вдається загасити.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред