СБУ вдруге за добу уразила НПЗ в Пермі: вибухнув резервуар, оголошено евакуацію

Дрони СБУ подолали 1500 км і рознесли стратегічний НПЗ у Пермі.

СБУ вдруге за добу вдарила по російському НПЗ у Пермі

Головне:

СБУ вдруге поспіль уразила НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"

Уражено установку АВТ-4

Після удару виникла масштабна пожежа

СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Пермі. Об'єкт розташований на відстані понад 1500 км від кордону України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Удар здійснили безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Ціллю став один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Потужність підприємства сягає майже 13 млн тонн на рік. Завод є критично важливим, оскільки забезпечує паливом не лише цивільних споживачів, а й російську армію.

"На НПЗ уражено установку АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу", - йдеться у повідомленні.

Окрім заводу, СБУ повторно атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь". Саме цей об'єкт відповідає за безперебійне постачання сирої нафти на згаданий вище НПЗ. Незважаючи на вчорашню атаку безпілотників, сьогодні на станції зафіксували нові осередки пожежі після точних влучань.\

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - наголосили в СБУ.

Яка ситуація в Пермі

У російській Пермі вже другу добу поспіль триває масштабна пожежа НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Над промисловою зоною стоїть густий чорний дим, а в мережі з’явилися відео з вибухами.

На підприємстві міг вибухнути четвертий резервуар з нафтою, після чого вогонь поширився територією комплексу. На місці працюють екстрені служби, однак масштаби займання залишаються значними.

Місцева влада оголосила часткову евакуацію через викиди хімічних речовин. Евакуюють працівників підприємств і навчальних закладів, а мешканцям рекомендують залишатися вдома та не відчиняти вікна.

Водночас місцева влада намагається применшити масштаб інциденту, заявляючи про відсутність постраждалих і "контрольовану ситуацію". Однак відео з місця подій демонструють потужну пожежу.

"Сьогодні на одну з промислових ділянок Пермського краю здійснив наліт ворожий безпілотник. Працівники перебувають у захисних спорудах. Постраждалих та значних руйнувань немає. Життя та здоров'ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає", - написав губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.

Нагадаємо, ранок 29 квітня в Росії супроводжувався серією вибухів і повідомленнями про атаку безпілотників у кількох регіонах. Гучно було в Пермі та Орську.

У Пермі після вибухів спалахнула пожежа в одному з промислових районів. Спочатку повідомлялося про можливе ураження НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", однак згодом з’явилася інформація, що горить інший об’єкт інфраструктури — "Транснефть".

У ніч на 30 квітня в Дзержинську Нижньогородської області РФ пролунали вибухи. Місцеві повідомили про атаку дронів на завод вибухових речовин імені Свердлова, після чого в районі підприємства було видно дим.

Як повідомляв Главред, Військово-морські сили ЗСУ в ніч на 30 квітня уразили російські катери, які забезпечували охорону Керченського мосту. За даними відомства, було пошкоджено патрульний катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок".

