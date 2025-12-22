Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

Україна володіє значними запасами корисних копалин.

Україна може втратити не лише території, а й стратегічні багатства, якщо буде реалізований так званий "мирний план", який, за повідомленнями західних ЗМІ, передбачає закріплення за Росією окупованих земель, включно з Донбасом.

Саме там зосереджені найбільші поклади вугілля, літію та рідкісних металів, що мають критичне значення для енергетики та промисловості. Про це йдеться у матеріалі NZZ.

Донбас історично був головним вугільним басейном України. Підтверджені запаси кам’яного вугілля на нині окупованих територіях оцінюються у понад 27 млрд тонн. Втрата регіону означатиме втрату контролю над двома третинами національних запасів. Більшість шахт уже перебувають під контролем РФ, хоча модернізовані підприємства Дніпропетровщини залишаються поза досяжністю окупантів.

Україна має одні з найбільших у Європі родовищ літію — ключового елементу для виробництва акумуляторів. Частина з них опинилася на окупованих територіях. Там же зосереджені поклади танталу, ніобію, рубідію та цезію. Загалом ідентифіковано 37 родовищ критичних мінералів, з яких вісім перебувають під контролем РФ.

Росія вже контролює близько 20% українських газових запасів та кримські нафтові родовища. Попри це, Україна залишається найбільшим у Європі власником урану, що забезпечує половину її енергетичних потреб.

Україна володіє чвертю світових запасів чорнозему, що робить її ключовим гравцем на глобальному ринку зерна й олійних культур. Окупація призвела до втрати близько 1,6 млн гектарів пшеничних полів — чверті всіх посівів. У 2025 році на окупованих землях було зібрано 7,2 млн тонн пшениці, що становить 25% українського виробництва.

Таким чином, питання територій у можливому "мирному плані" виходить далеко за межі політики. Йдеться про контроль над ресурсами, які визначають економічну силу України та її роль у глобальній енергетичній і продовольчій безпеці на десятиліття вперед.

Чи є шанси на укладання мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних чи доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням та корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а у разі продовження бойових дій лінія фронту може зрушити ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових питань і очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви.

У вечірньому відеозверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на доповідь глави української делегації у США, секретаря РНБО Рустема Умерова про перемовини з американською стороною.

Раніше Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

