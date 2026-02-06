На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати

Погода цих вихідних хоч і буде теплішою, однак не зовсім сприятливою.

Погода в Полтаві 7-8 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Коли на Полтавщині будуть опади

Як зміниться температура повітря в Полтаві і області до кінця тижня

Погода у Полтаві та області цих вихідних, 7 та 8 лютого, помітно зміниться. В області потепліє, але очікуються опади. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Два дні підряд погода буде хмарною, очікується ожеледь та ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем протягом доби 7 лютого та ночі 8 лютого. Вдень у неділю падатиме сніг, місцями сніг з дощем.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Температура повітря на Полтавщині 7-8 лютого

У суботу вночі температура повітря очікується в межах 2-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже наступного дня, у неділю, буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла протягом доби.

Погода в Полтаві 7 лютого / фото: скріншот з meteoprog

7 лютого синоптики прогнозують східний вітер, 5-10 м/с. Але 8 лютого він посилиться і змінить напрямок - буде північним, 7-12 м/с.

Погода в Полтаві 8 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні до кінця тижня - прогноз метеоролога

Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, погода в Україні до кінця поточного тижня очікується холодна погода з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами.

Більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м’якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

