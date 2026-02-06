Рус
На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати

Анна Косик
6 лютого 2026, 12:31
Погода цих вихідних хоч і буде теплішою, однак не зовсім сприятливою.
На Полтавщину тепло повернеться разом з опадами: синоптики назвали дати
Погода в Полтаві 7-8 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Коли на Полтавщині будуть опади
  • Як зміниться температура повітря в Полтаві і області до кінця тижня

Погода у Полтаві та області цих вихідних, 7 та 8 лютого, помітно зміниться. В області потепліє, але очікуються опади. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Два дні підряд погода буде хмарною, очікується ожеледь та ожеледиця на дорогах. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем протягом доби 7 лютого та ночі 8 лютого. Вдень у неділю падатиме сніг, місцями сніг з дощем.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Температура повітря на Полтавщині 7-8 лютого

У суботу вночі температура повітря очікується в межах 2-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже наступного дня, у неділю, буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла протягом доби.

погода в полтаве 7 февраля
Погода в Полтаві 7 лютого / фото: скріншот з meteoprog

7 лютого синоптики прогнозують східний вітер, 5-10 м/с. Але 8 лютого він посилиться і змінить напрямок - буде північним, 7-12 м/с.

погода в полтаве 8 февраля
Погода в Полтаві 8 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні до кінця тижня - прогноз метеоролога

Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, погода в Україні до кінця поточного тижня очікується холодна погода з різкими коливаннями температур у різних регіонах і незначними опадами.

Більша частина України перебуватиме під впливом арктичного антициклону, що зумовить аномально холодну погоду, тоді як відносно м’якші погодні умови збережуться лише на крайньому півдні та в Закарпатті.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптик Наталія Діденко попередила українців про чергове похолодання. До 8 лютого в Україні буде порівняно тепліше, хоча й з опадами. А вже з 9 по 11 лютого очікується холодна погода через антициклон.

Раніше повідомлялося, що у вихідні Дніпро опиниться під впливом мінливих погодних процесів. Після кількох морозних днів у місті очікується потепління, висока хмарність та суттєві коливання температури.

Напередодні стало відомо, що сьогодні погода в Тернопільській області буде хмарною. Вдень очікується невеликий дощ. Синоптики зазначають, що вітер трішки послабиться та буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

Інші новини:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на завтра погода завтра погода на вихідні Погода в Полтаві
