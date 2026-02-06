"Треба продовжити задоволення": шикарний Галкін заінтригував фото в плавках

Коротко:
- Що пообіцяв гуморист
- Як на нове фото відреагували шанувальники
Російський гуморист Максим Галкін, який не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, продовжує дивувати своїх шанувальниць моложавим і стильним виглядом.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікував свіжі фото, які, звичайно ж, припали до душі його шанувальницям. Вони почали коментувати нові фото Макса, а артист навіть відповів на деякі з них.
Зокрема, одна з користувачок запитала, коли Максим вже запостить фото в плавках і "зламає весь інтернет".
"Треба ж продовжити задоволення", - віджартувався гуморист.
Також користувачі жартували на тему того, що фото не справжні, а їх генерує ШІ.
Раніше Главред повідомляв, що путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, стала посміховиськом в інтернеті.
Раніше також телепродюсер Олексій Гончаренко повідомив, що в будинок, де він живе, потрапив російський дрон. Як розповів продюсер, подія сталася 3 лютого під час масового удару з боку РФ по Києву.
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
