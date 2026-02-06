Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого

У суботу синоптики попереджають про метеорологічні явища першого рівня небезпеки.

Яка буде погода в Одесі на вихідних - прогноз / Фото: УНІАН

Коротко:

В Одесі на вихідних очікується похмура, але суха погода

Опадів 7–8 лютого не прогнозується

Температура повітря: від +1° до +2°

Погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. Крім того, на зміну морозам йде потепління.

Якщо вам цікаво, коли в Україні знову похолодає, читайте матеріал: Теплих днів буде мало: відома дата повернення сильних морозів в Україну.

Погода на завтра - Одеса

У суботу, 7 лютого, температура повітря в Одесі становитиме близько +2°, відчуватися буде як +1°.

Вранці очікується більш холодна погода, проте впродовж дня стане трохи тепліше. Небо буде переважно хмарним, опадів не прогнозується.

Погода в Одесі 7 лютого / sinoptik.ua

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.

Вночі та вранці 7 лютого очікується туман, видимість 200-500 м.

Одеситів попередили про небезпечну погоду 7 лютого / facebook.com/gmccham

Погода в Одесі 8 лютого

У неділю стовпчики термометрів покажуть +1°, відчуватиметься як -1°. Протягом доби збережеться похмура та прохолодна погода без дощу і снігу. Вдень очікується незначне потепління.

Синоптики радять одеситам тепло одягатися, проте парасольки на вихідні можна залишити вдома.

Погода в Одесі 8 лютого / sinoptik.ua

Яка буде погода в Одесі в лютому

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Коли в Україну повернуться морози

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що в середині місяця очікується нова хвиля похолодання.

"З позитиву — пік нинішньої холодної погоди минув. В умовах антициклону, ніч найхолодніша перед світанком, і вона вже позаду. Тенденція м'яких, так званих європейських зим, створила помилкове відчуття, що аномально холодних періодів вже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали - зима може бути і такою", - розповів синоптик.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

