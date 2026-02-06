Парасольки не знадобляться: якою буде погода в Одесі на вихідних 7-8 лютого

Коротко:
- В Одесі на вихідних очікується похмура, але суха погода
- Опадів 7–8 лютого не прогнозується
- Температура повітря: від +1° до +2°
Погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. Крім того, на зміну морозам йде потепління.
Погода на завтра - Одеса
У суботу, 7 лютого, температура повітря в Одесі становитиме близько +2°, відчуватися буде як +1°.
Вранці очікується більш холодна погода, проте впродовж дня стане трохи тепліше. Небо буде переважно хмарним, опадів не прогнозується.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.
Вночі та вранці 7 лютого очікується туман, видимість 200-500 м.
Погода в Одесі 8 лютого
У неділю стовпчики термометрів покажуть +1°, відчуватиметься як -1°. Протягом доби збережеться похмура та прохолодна погода без дощу і снігу. Вдень очікується незначне потепління.
Синоптики радять одеситам тепло одягатися, проте парасольки на вихідні можна залишити вдома.
Яка буде погода в Одесі в лютому
Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.
Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.
Коли в Україну повернуться морози
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що в середині місяця очікується нова хвиля похолодання.
"З позитиву — пік нинішньої холодної погоди минув. В умовах антициклону, ніч найхолодніша перед світанком, і вона вже позаду. Тенденція м'яких, так званих європейських зим, створила помилкове відчуття, що аномально холодних періодів вже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали - зима може бути і такою", - розповів синоптик.
Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.
Чим займається:
- складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
- публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
- оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
- веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.
Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.
