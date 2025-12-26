Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ковбоя за 51 секунду

Віталій Кірсанов
26 грудня 2025, 04:00
13
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення хлопчика в ковбойському капелюсі. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них ховаються 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 51 секунду? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час!

Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:44Україна
Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

22:58Війна
Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

21:17Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Останні новини

04:41

Відповідь вас вразить: чому школярі в СРСР одягалися у зайців і сніжинок на Новий рік

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці ковбоя за 51 секунду

25 грудня, четвер
23:44

Воююча Україна готується до виборів: Корнієнко анонсував засідання робочої групи

23:13

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

22:58

Існує ймовірність нового удару по Україні вночі - деталі

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
22:26

Муженко, який образився за "паперових генералів", сам ухвалював багато спірних рішень - заступник командира 3 армійського корпусу

22:16

Гороскоп на завтра 26 грудня: Дівам - феєричний день, Тельцям - непорозуміння

22:02

Божественна душа: люди, що народилися в ці місяці, пов'язані з вищими силами

22:01

"Дуже болісний досвід": через що біженка з України потрапила у скандал у Британії

Реклама
21:57

Дочка Віри Брежнєвої здивувала відвертою фотосесією

21:21

Пастка "мирного плану" ТрампаПогляд

21:17

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницюФото

20:33

Гібрид, якому не страшні великі пробіги: експерти назвали найбільш "невбивану" модель

20:03

Зеленський поговорив із командою Трампа: Є хороші ідеї для тривалого мируВідео

19:26

Безкоштовне метро у Києві: чи повторить столиця досвід Харкова у 2026 році

19:16

Дочка Кейт Міддлтон здивувала своїм талантом публічноВідео

19:14

У Дніпропетровській області деокупували 5 сіл - 225 ОШПВідео

18:27

Поки Росія просувається, Україна шукає надію поза фронтом - The Guardian

18:04

У Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників: сталася стрілянинаВідео

17:50

"Неповноцінним": дружина зрадника Джигана оббере його до нитки після розлучення

Реклама
17:28

Якщо накопичили 40 років стажу: на яку пенсію та надбавки можна розраховувати

17:11

РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

16:34

"Відкрив мені любов": Денисенко зробила відверте зізнання про партнера на "Танцях"

16:28

Що чекає на долар та євро в 2026 році: прогноз банкіра на перші дні січня

16:20

26 грудня - яке свято: від кого особливий гріх відвертатися в цей день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму і вразила шанувальників її виглядом

15:25

Україну атакує сильний снігопад: названо дату небезпечної погоди

15:03

Генштаб повідомив про ураження низки стратегічних об'єктів у РФ: про які цілі йдеться

14:42

"До того маразму": Олег Винник накинувся на журналістів після своєї витівки

14:29

Без краплі майонезу: рецепт шикарного салату на Новий рік

14:13

Найкращі мультфільми для новорічного настрою: топ-7 мультиків для затишних посиденьок

13:40

Померла зірка серіалу "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

13:35

"Знайомтеся з Софійкою": Анна Кошмал уперше показала доньку

13:34

"Не можу собі збрехати": Олена Тополя заговорила про примирення з Тарасом Тополею

13:33

Росіяни атакували Чернігів на Різдво: дрон влучив у багатоповерхівку

13:17

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

12:47

Імітація процесу: чому нинішні переговори не можуть привести до миру

12:36

Джамала заспівала "Щедрик" під акомпанемент свого сина: тепле відеоВідео

12:25

Після Різдва погода різко зміниться - до чого готуватися українцям

12:03

"Повний набір": дочка Скрябіна розсекретила свій діагноз

Реклама
12:00

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

11:58

Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

11:34

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:29

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

10:35

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

10:32

Чим розтопити лід без солі: розвінчано міф про кавову гущу

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світломФото

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти